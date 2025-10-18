المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 3
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

البوندسليجا تشتعل.. لايبزيج يصعد للوصافة وليفركوزن يقترب من المربع الذهبي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:38 م 18/10/2025
لايبزيج

البوندسليجا تشتعل قبل الكلاسيكو

واصل لايبزيج عروضه المميزة في الدوري الألماني بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه هامبورج بنتيجة 2-1، ليصعد مؤقتًا إلى وصافة جدول ترتيب البوندسليجا، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

البوندسليجا تشتعل قبل الكلاسيكو

وسجل لايبزيج هدفين منحاه ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بايرن ميونخ المتصدر، وبفارق نقطتين أيضًا أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع، الذي يخوض مواجهة نارية أمام بايرن لاحقًا في قمة "دير كلاسيكر".

وفي مباريات أخرى، حقق شتوتجارت فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على فولفسبورج بثلاثية نظيفة، ليواصل نتائجه المميزة هذا الموسم ويرتقي مؤقتًا إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

كما واصل باير ليفركوزن تألقه تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو، بعدما قلب تأخره أمام ماينز إلى فوز مثير بنتيجة 4-3 في مباراة حافلة بالإثارة والأهداف، ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن شتوتجارت.

وفي باقي نتائج الجولة، تعادل هايدنهايم مع ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2-2، بينما انتهت مواجهة كولن وأوجسبورج بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي بايرن ميونخ مع بوروسيا دورتموند في الكلاسيكو الألماني المرتقب، في صراع مباشر على القمة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا اضغط هنا

بايرن ميونيخ شتوتجارت الدوري الألماني هامبورج بوروسيا دورتموند لايبزيج

