المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بايرن يتجاوز اختبار دورتموند ويواصل الانطلاقة المثالية في البوندسليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:39 م 18/10/2025
بايرن ميونيخ

بايرن يهزم دورتموند

حسم نادي بايرن ميونخ قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني "البوندسليجا" لصالحه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومثيرًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن مواجهة دير كلاسيكير المنتظرة.

افتتح النجم الإنجليزي هاري كين التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 22 بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة ويواصل تألقه في الموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني، عزز الفرنسي ميكايل أوليس تقدم بايرن بالهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد هجمة منظمة قادها موسيالا، قبل أن يقلص جوليان براندت الفارق لدورتموند في الدقيقة 84 بتسديدة قوية لم تكن كافية لإنقاذ الضيوف من الخسارة.

وبهذا الانتصار، حافظ بايرن ميونخ على العلامة الكاملة بتحقيق فوزه السابع على التوالي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدًا عن ملاحقيه، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

نتائج أخرى في الجولة السابعة

في باقي مباريات المرحلة، واصل لايبزج نتائجه الإيجابية بفوز مهم على هامبورج بنتيجة 2-1، بينما تألق شتوتجارت خارج أرضه بفوز عريض 3-0 على فولفسبورج.

أما باير ليفركوزن، فقد واصل عروضه القوية تحت قيادة الدنماركي كاسبر هيولماند، بعد فوز مثير على ماينز بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.

كما تعادل هايدنهايم مع فيردر بريمن بنتيجة 2-2، بينما انتهت مواجهة كولن وأوجسبورج بالتعادل 1-1.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونيخ الدوري الألماني بروسيا دورتموند بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
نهضة بركان

نهضة بركان

87

ضربة حرة لنهضة بركان وعرضية من خارج منطقة الجزاء ومحاولة تسديد من داخل المنطقة والدفاع يتصدى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg