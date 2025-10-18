حسم نادي بايرن ميونخ قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني "البوندسليجا" لصالحه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومثيرًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن مواجهة دير كلاسيكير المنتظرة.

افتتح النجم الإنجليزي هاري كين التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 22 بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة ويواصل تألقه في الموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني، عزز الفرنسي ميكايل أوليس تقدم بايرن بالهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد هجمة منظمة قادها موسيالا، قبل أن يقلص جوليان براندت الفارق لدورتموند في الدقيقة 84 بتسديدة قوية لم تكن كافية لإنقاذ الضيوف من الخسارة.

وبهذا الانتصار، حافظ بايرن ميونخ على العلامة الكاملة بتحقيق فوزه السابع على التوالي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدًا عن ملاحقيه، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

نتائج أخرى في الجولة السابعة

في باقي مباريات المرحلة، واصل لايبزج نتائجه الإيجابية بفوز مهم على هامبورج بنتيجة 2-1، بينما تألق شتوتجارت خارج أرضه بفوز عريض 3-0 على فولفسبورج.

أما باير ليفركوزن، فقد واصل عروضه القوية تحت قيادة الدنماركي كاسبر هيولماند، بعد فوز مثير على ماينز بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.

كما تعادل هايدنهايم مع فيردر بريمن بنتيجة 2-2، بينما انتهت مواجهة كولن وأوجسبورج بالتعادل 1-1.