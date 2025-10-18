انطلقت اليوم السبت منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني "البوندسليجا"، التي شهدت مباريات مثيرة ونتائج لافتة في صراع القمة والهبوط على حد سواء.

واصل بايرن ميونخ تألقه هذا الموسم بعدما حسم قمة الجولة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بفوز مثير بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليانز أرينا".

وبهذا الانتصار الثمين، حافظ العملاق البافاري على العلامة الكاملة بتحقيقه الفوز السابع على التوالي، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي مواجهات الجولة، واصل لايبزج عروضه القوية بفوز مهم على هامبورج 2-1، بينما تألق شتوتجارت خارج الديار بعد انتصار عريض على فولفسبورج 3-0.

من جانبه، خطف باير ليفركوزن فوزًا دراماتيكيًا على ماينز بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، ليؤكد فريق المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند استمراره في سباق المنافسة على القمة.

كما انتهت مواجهة هايدنهايم مع فيردر بريمن بالتعادل 2-2، في حين حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء كولن مع أوجسبورج.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا (اضغط هنا).