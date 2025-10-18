المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بايرن في الصدارة ودورتموند يتراجع.. ترتيب الدوري الألماني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:53 م 18/10/2025
بايرن ميونخ

بايرن يواصل العلامة الكاملة

انطلقت اليوم السبت منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني "البوندسليجا"، التي شهدت مباريات مثيرة ونتائج لافتة في صراع القمة والهبوط على حد سواء.

واصل بايرن ميونخ تألقه هذا الموسم بعدما حسم قمة الجولة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بفوز مثير بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليانز أرينا".

وبهذا الانتصار الثمين، حافظ العملاق البافاري على العلامة الكاملة بتحقيقه الفوز السابع على التوالي، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي مواجهات الجولة، واصل لايبزج عروضه القوية بفوز مهم على هامبورج 2-1، بينما تألق شتوتجارت خارج الديار بعد انتصار عريض على فولفسبورج 3-0.

من جانبه، خطف باير ليفركوزن فوزًا دراماتيكيًا على ماينز بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، ليؤكد فريق المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند استمراره في سباق المنافسة على القمة.

كما انتهت مواجهة هايدنهايم مع فيردر بريمن بالتعادل 2-2، في حين حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء كولن مع أوجسبورج.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا (اضغط هنا).

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
