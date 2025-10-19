المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

هوفنهايم يعود للانتصارات بثلاثية أمام سانت باولي في البوندسليجا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:38 م 19/10/2025
ماينز وهوفنهايم

هوفنهايم

حقق هوفنهايم فوزًا مستحقًا على مضيفه سانت باولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، رفع هوفنهايم رصيده إلى عشر نقاط صعد بها إلى المركز الثامن، بعدما أنهى سلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون فوز، بينما توقف رصيد سانت باولي عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وسجل بازومانا توريه الهدف الأول لهوفنهايم في الدقيقة 54، قبل أن يعزز أندري كراماريتش النتيجة بالهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، ليختتم جريسشا بورميل الثلاثية في الدقيقة 79 مؤكدًا تفوق فريقه خارج الديار.

الدوري الألماني هوفنهايم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

