حقق هوفنهايم فوزًا مستحقًا على مضيفه سانت باولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، رفع هوفنهايم رصيده إلى عشر نقاط صعد بها إلى المركز الثامن، بعدما أنهى سلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون فوز، بينما توقف رصيد سانت باولي عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وسجل بازومانا توريه الهدف الأول لهوفنهايم في الدقيقة 54، قبل أن يعزز أندري كراماريتش النتيجة بالهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، ليختتم جريسشا بورميل الثلاثية في الدقيقة 79 مؤكدًا تفوق فريقه خارج الديار.