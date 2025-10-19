واصل بايرن ميونيخ تفوقه في الدوري الألماني، بعدما حافظ على صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 21 نقطة من سبعة انتصارات متتالية دون أي تعادل أو خسارة، ليبتعد بخمس نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.

ويحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بعد فوزه في خمس مباريات وتعادله في واحدة، بينما يأتي شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

أما بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن فيتشاركان في المركزين الرابع والخامس برصيد 14 نقطة لكل منهما، بعد بداية قوية في المسابقة هذا الموسم.

وفي منتصف الجدول، يحتل كولن المركز السادس بـ11 نقطة، متقدمًا على كل من آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم ويونيون برلين الذين يملكون 10 نقاط لكل فريق.

وفي المقابل، يعاني ماينز وهايدنهايم وبوروسيا مونشنجلادباخ في مؤخرة الترتيب، حيث يحتل الثلاثي المراكز من السادس عشر إلى الثامن عشر برصيد 4 و3 نقاط فقط، ليصبحوا أبرز المرشحين مبكرًا للصراع على الهبوط.