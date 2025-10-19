المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 2
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بايرن ميونيخ يواصل الهيمنة على صدارة الدوري الألماني بالعلامة الكاملة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:40 م 19/10/2025
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ تفوقه في الدوري الألماني، بعدما حافظ على صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 21 نقطة من سبعة انتصارات متتالية دون أي تعادل أو خسارة، ليبتعد بخمس نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.

ويحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بعد فوزه في خمس مباريات وتعادله في واحدة، بينما يأتي شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

أما بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن فيتشاركان في المركزين الرابع والخامس برصيد 14 نقطة لكل منهما، بعد بداية قوية في المسابقة هذا الموسم.

وفي منتصف الجدول، يحتل كولن المركز السادس بـ11 نقطة، متقدمًا على كل من آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم ويونيون برلين الذين يملكون 10 نقاط لكل فريق.

وفي المقابل، يعاني ماينز وهايدنهايم وبوروسيا مونشنجلادباخ في مؤخرة الترتيب، حيث يحتل الثلاثي المراكز من السادس عشر إلى الثامن عشر برصيد 4 و3 نقاط فقط، ليصبحوا أبرز المرشحين مبكرًا للصراع على الهبوط.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

85

تسديدة من أردا جولر من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى خيتافي إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg