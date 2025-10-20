مولر: من المبكر الحديث عن عودتي إلى بايرن ميونخ

أكد توماس مولر أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، أنه من السابق لأوانه التفكير في العودة إلى النادي البافاري في منصب جديد بعد انتهاء مسيرته الكروية كلاعب.

ورحل مولر (36 عاما) عن بايرن ميونخ الصيف الماضي بعد مسيرة حافلة بالبطولات استمرت 25 عاما، حيث سجل خلالها رقما قياسيا للنادي بلغ 756 مشاركة.

وانتقل مولر إلى نادي فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، ويمتد عقده حتى نهاية العام الحالي، مع خيار التجديد لعام 2026.

وكان الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه، أكد في وقت سابق في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه يأمل أن يحذو مولر حذو اللاعبين السابقين الذين عادوا إلى النادي بمهام مختلفة، مثل رومينيجه نفسه وأولي هونيس، الذي شغل منصب المدير العام والرئيس لسنوات طويلة.

وقال مولر في تصريحات لشبكة "بايريشر روندفونك" الألمانية إنه يدرك هذا الأمر، لكنه أوضح في الوقت ذاته المسألة لا تزال بعيدة جدا بالنسبة له.

وأضاف مولر: "أعرف مهاراتي وإمكاناتي، لكني لا أزال لا أعرف ما إذا كان يمكن أن أكون مدربا جيدا وإذا كنت أريد أن أكون مدربا جيدا، وكذلك، ما إذا كان يمكن أن أكون مسؤولا رياضيا جيدا وإذا كنت أريد أن أكون مسؤولا رياضيا جيدا".

واختتم مولر تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته ببايرن ميونخ لا تزال قوية، وأنه سيتواجد في ألمانيا في شهر ديسمبر المقبل.