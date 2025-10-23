المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بايرن ميونخ يستعيد جوهرته.. موسيالا يعود للتدريبات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:24 م 23/10/2025
جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ

نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا

عاد نجم بايرن ميونخ، جمال موسيالا، إلى أرض الملعب بعد غياب دام أشهرًا بسبب إصابة خطيرة تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

جمال موسيالا يعود للتدريبات بعد غياب طويل

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي أصيب بكسر في عظمة الشظية مع خلع في الكاحل إثر اصطدامه بحارس مرمى باريس سان جيرمان، جيانلويجي دوناروما، خضع لعملية جراحية ناجحة، تبعتها فترة نقاهة استمرت أربعة أشهر.

صباح اليوم، استأنف موسيالا تدريباته الفردية في ميونيخ، في خطوة أولى نحو العودة إلى المنافسات.

وعبر النجم الألماني عن سعادته عبر حسابات بايرن ميونخ الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "نتقدم خطوة بخطوة، وأنا متحمس للعودة إلى الملعب".

ومن المتوقع أن يكون موسيالا جاهزًا للعودة إلى المنافسات بحلول ديسمبر المقبل.

يذكر أن بايرن ميونخ خرج من كأس العالم للأندية في يوليو الماضي بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.

وفي سياق متصل، جدد النادي البافاري عقد موسيالا حتى يونيو 2030.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

بايرن ميونخ كأس العالم للأندية جمال موسيالا باريس سان جيرمان

