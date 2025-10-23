المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هل ينقذه يونايتد أو توتنهام؟.. بيلينجهام على أعتاب العودة إلى إنجلترا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:35 م 23/10/2025
بيلينجهام

جوبي بيلينجهام

يواجه لاعب خط الوسط الإنجليزي الشاب جوبي بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عامًا، مستقبلًا غامضًا مع بوروسيا دورتموند، حيث تتجه الأنظار نحو عودته المحتملة إلى إنجلترا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

أزمة دقائق اللعب تدفع جوبي بيلينجهام نحو مغادرة دورتموند

ووفقًا لمصادر "Football Insider"، يعاني بيلينجهام من نقص في وقت اللعب تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، حيث شارك أساسيًا في مباراتين فقط بالدوري الألماني هذا الموسم.

تدرس إدارة دورتموند إعارة اللاعب الشاب لضمان حصوله على دقائق لعب أكثر، فيما أبدت أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وكريستال بالاس اهتمامًا بالتعاقد معه.

وكان بيلينجهام قد انضم إلى دورتموند في صيف 2023، حيث سجل سبعة أهداف في 47 مباراة خلال موسمه الأول.

هذا الموسم، أظهر تألقًا لافتًا بتسجيله أربعة أهداف وصناعته ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة بجميع البطولات.

في سياق الدوري الألماني، يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 14 نقطة من سبع مباريات (4 انتصارات، تعادلان، وخسارة واحدة)، بفارق نقطة عن شتوتغارت الثالث.

في المقابل، يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق خمس نقاط عن لايبزيغ الوصيف، الذي مني بهزيمة ثقيلة (0-6) أمام البافاريين في الجولة الافتتاحية.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
توتنهام الدوري الألماني بروسيا دورتموند مانشتسر يونايتد جوبي بيلينجهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

