كلام فى الكورة
معركة في ميلانو لخطف مدافع بايرن ميونيخ

محمد همام

كتب - محمد همام

09:44 م 24/10/2025
بايرن ميونيخ

فريق بايرن ميونيخ

دخل قطبا مدينة ميلانو، إنتر ميلان وميلان، في صراع قوي على ضم المدافع الكوري الجنوبي كيم ين جاي، لاعب بايرن ميونيخ، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هذا الصراع يأتي بعد أن أصبح كيم ين جاي خارج حسابات المدرب فينسينت كومباني في النادي البافاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب الدولي الكوري الجنوبي عن المشاركة بانتظام في المباريات، بالإضافة إلى وضعه غير المستقر داخل الفريق، دفع ثنائي مدينة ميلانو للتنافس على ضمه في يناير لتعزيز خط الدفاع.

صاحب الـ28 عامًا شارك في 8 مباريات فقط هذا الموسم، بمجموع 336 دقيقة، مما جعله يسعى للانتقال إلى فريق يتيح له فرصة اللعب بشكل مستمر.

ويملك كيم ين جاي تجربة سابقة في الدوري الإيطالي، حيث لعب في صفوف نابولي لموسم واحد فقط قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ في صفقة مالية ضخمة بلغت 50 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الكوري الجنوبي مع بايرن ميونيخ في صيف 2028، حيث تقدر قيمته السوقية بـ32 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

الدوري الإيطالي بايرن ميونيخ الدوري الألماني ميلان إنتر كيم مين جاي

