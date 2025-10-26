واصل فريق باير ليفركوزن انتصاراته في بطولة الدوري الألماني الممتاز، بعدما حقق فوزًا جديدًا على حساب نظيره فريق فرايبورج.

باير ليفركوزن حسم مباراته ضد فرايبورج (2-0)، في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة التاسعة من البوندسليجا.

انتصار باير ليفركوزن

وتمكن باير ليفركوزن من الفوز على فرايبورج، بفضل هدف إرنست بوكو في الدقيقة 22، ثم تعزيز النتيجة بواسطة إدموند تابسوبا بالدقيقة 52.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعدما حقق انتصاره الخامس هذا الموسم.

فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 9 نقاط، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب بوندسليجا، بعدما تكبد الهزيمة الثالثة، بالإضافة إلى تعادله 3 مرات وفوزه في مناسبتين منذ انطلاق الموسم.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة، 24 نقطة من 8 مباريات، والذي كان قد انتصر على بروسيا مونشنجلادباخ (3-0)، أمس السبت.

ويلتقي باير ليفركوزن مع بادربورن، الأربعاء المقبل، في مباراته التالية، والتي تأتي ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا.