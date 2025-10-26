المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرابع تواليا.. باير ليفركوزن يواصل انتصاراته في الدوري الألماني

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:41 م 26/10/2025
باير ليفركوزن

احتفال لاعبي باير ليفركوزن

واصل فريق باير ليفركوزن انتصاراته في بطولة الدوري الألماني الممتاز، بعدما حقق فوزًا جديدًا على حساب نظيره فريق فرايبورج.

باير ليفركوزن حسم مباراته ضد فرايبورج (2-0)، في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة التاسعة من البوندسليجا.

انتصار باير ليفركوزن

وتمكن باير ليفركوزن من الفوز على فرايبورج، بفضل هدف إرنست بوكو في الدقيقة 22، ثم تعزيز النتيجة بواسطة إدموند تابسوبا بالدقيقة 52.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعدما حقق انتصاره الخامس هذا الموسم.

فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 9 نقاط، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب بوندسليجا، بعدما تكبد الهزيمة الثالثة، بالإضافة إلى تعادله 3 مرات وفوزه في مناسبتين منذ انطلاق الموسم.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة، 24 نقطة من 8 مباريات، والذي كان قد انتصر على بروسيا مونشنجلادباخ (3-0)، أمس السبت.

ويلتقي باير ليفركوزن مع بادربورن، الأربعاء المقبل، في مباراته التالية، والتي تأتي ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا.

مباراة باير ليفركوزن القادمة
الدوري الألماني باير ليفركوزن فرايبورج

