حسم فريق شتوتجارت مباراته ضد ضيفه فريق ماينز (2-1)، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز.

مباراة شتوتجارت ضد ماينز، أقيمت على ملعب مرسيدس بنز أرينا، لحساب الجولة الثامنة من بوندسيلجا.

انتصار شتوتجارت

تمكن الضيف ماينز من التقدم في النتيجة أولًا من علامة الجزاء عن طريق نديم أميري، بالدقيقة 41 من الشوط الأول.

إلا أن كريس فيهريش آبى أن ينتهي الشوط الأول، حيث أحرز هدف التعادل لصالح شتوتجارت في الدقيقة 45+4.

ثم تكفل دينيز أونداف بإحراز الهدف الثاني ليمنح شتوتجارت الانتصار على حساب ماينز بنتيجة (2-1).

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 18 نقطة، من خامس انتصار متتالي في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد ماينز عند 4 نقاط، بعدما تلقى الخسارة الرابعة تواليًا والسادسة في الموسم الحالي من بوندسليجا.

وللمصادفة الغريبة، سيلعب ماينز ضد شتوتجارت مرة أخرى، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس ألمانيا.