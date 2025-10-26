المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

البايرن يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة الثامنة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:34 م 26/10/2025
بايرن

احتفال لاعبي بايرن ميونيخ

حافظ فريق بايرن ميونيخ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد الانطلاقة الاستثنائية مع البلجيكي فينسنت كومباني.

بايرن ميونخ انتصر على بروسيا مونشنجلادباخ (3-0)، في مباراة أقيمت أمس السبت، لحساب الجولة الثامنة من مسابقة بوندسليجا.

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق لايبزيج، ويليهم شتوتجارت بالمركز الثالث ثم بروسيا دورتموند.

بينما انتصر باير ليفركوزن ليواصل الزحف نحو المربع الذهبي، بعدما تساوى في النقاط مع بروسيا دورتموند، إلا أن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، على النحو الآتي:

1- بايرن ميونيخ: 24 نقطة.

2- لايبزيج: 19 نقطة.

3- شتوتجارت: 18 نقطة.

4- بروسيا دورتموند: 17 نقطة.

5-باير ليفركوزن: 17 نقطة.

6- آينتراخت فرانكفورت: 13 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز بالكامل من هنا

بايرن ميونيخ الدوري الألماني لايبزيج جدول ترتيب الدوري الألماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg