حافظ فريق بايرن ميونيخ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد الانطلاقة الاستثنائية مع البلجيكي فينسنت كومباني.

بايرن ميونخ انتصر على بروسيا مونشنجلادباخ (3-0)، في مباراة أقيمت أمس السبت، لحساب الجولة الثامنة من مسابقة بوندسليجا.

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق لايبزيج، ويليهم شتوتجارت بالمركز الثالث ثم بروسيا دورتموند.

بينما انتصر باير ليفركوزن ليواصل الزحف نحو المربع الذهبي، بعدما تساوى في النقاط مع بروسيا دورتموند، إلا أن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، على النحو الآتي:

1- بايرن ميونيخ: 24 نقطة.

2- لايبزيج: 19 نقطة.

3- شتوتجارت: 18 نقطة.

4- بروسيا دورتموند: 17 نقطة.

5-باير ليفركوزن: 17 نقطة.

6- آينتراخت فرانكفورت: 13 نقطة.

