طالب أكسيل هيلمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس الإشرافي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بضرورة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الأدوار الأولى من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب خروج فريقه من البطولة أمام بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح (2-4).

وقال هيلمان عقب المباراة: "أؤيد كل ما يمكن التأكد منه بشكل واضح ودقيق. علينا استخدام تقنية الفيديو لاتخاذ قرارات عادلة وموضوعية، هذا ما يجب فعله".

ويعتقد مسؤولو فرانكفورت أن هدف التعادل الذي سجله جوليان براندت في الدقيقة 48 لم يكن ينبغي احتسابه، بدعوى وجود حالة تسلل على ماكسيميليان بيير. وأوضح هيلمان: "تحدثت مع الحكم بعد اللقاء، وشاهد اللقطة، وأكد أنه كان هناك تسلل، لكنه لم يتمكن من رؤيته في الوقت الفعلي".

من جانبه، قال دينو توبمولر مدرب فرانكفورت: "كانت حالة تسلل واضحة أمام المرمى، لكن من الصعب على الحكم المساعد رؤيتها بالعين المجردة".

يُذكر أن تقنية الفار لا تُستخدم في كأس ألمانيا إلا اعتبارًا من دور الـ16، بسبب مشاركة أندية الهواة في الأدوار الأولى من البطولة.