شرط يهدد بقاء نجمي بوروسيا دورتموند

يجري نادي بوروسيا دورتموند مفاوضات لتجديد عقد الثنائي المدافع نيكو شلوتربيك والمهاجم كريم أديمي، حيث ينتهي عقدهما في صيف 2027.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية، يسعى وكلاء اللاعبين إلى إدراج شرط جزائي يسمح لهما بالرحيل في حال وصول عرض مناسب لإدارة دورتموند.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن إدارة دورتموند مترددة في الموافقة على إدراج بند الشرط الجزائي، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات.

وكان أديمي قد انتقل إلى دورتموند في 2022 قادمًا من سالزبورج النمساوي في صفقة مالية قدرت بـ 30 مليون يورو، بينما انتقل شلوتربيك إلى دورتموند قادمًا من فرايبورج مقابل 20 مليون يورو.

شارك أديمي مع دورتموند في 118 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة، وارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

أما المدافع شلوتربيك فقد خاض 132 مباراة مع دورتموند سجل خلالها ستة أهداف وصنع 16 تمريرة حاسمة، حيث ارتبط بالانتقال إلى ليفربول ودخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ.