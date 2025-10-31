حقق نادي بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أوجسبورج، بهدف دون رد، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، باللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب في في كي أرينا.

وجاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ووصل جيراسي لهدفه الخامس هذا الموسم في الدوري الألماني، ليتساوى مع عدة لاعبين في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي المسابقة، أبرزهم لويس دياز جناح بايرن ميونخ.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بهذا الانتصار إلى 20 نقطة، ليرتقي إلى وصافة جدول ترتيب البوندسليجا مؤقتًا، بفارق نقطة عن لايبزيج أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل تجمد رصيد أوجسبورج عند 7 نقاط، في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى هزيمته السادسة هذا الموسم.