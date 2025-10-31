المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بهدف جيراسي.. بوروسيا دورتموند يهزم أوجسبورج في الدوري الألماني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:49 م 31/10/2025
هدف سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند

هدف سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج

حقق نادي بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أوجسبورج، بهدف دون رد، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، باللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب في في كي أرينا.

وجاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ووصل جيراسي لهدفه الخامس هذا الموسم في الدوري الألماني، ليتساوى مع عدة لاعبين في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي المسابقة، أبرزهم لويس دياز جناح بايرن ميونخ.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بهذا الانتصار إلى 20 نقطة، ليرتقي إلى وصافة جدول ترتيب البوندسليجا مؤقتًا، بفارق نقطة عن لايبزيج أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل تجمد رصيد أوجسبورج عند 7 نقاط، في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى هزيمته السادسة هذا الموسم.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
الدوري الألماني بوروسيا دورتموند جيراسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg