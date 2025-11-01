ارتقى نادي بوروسيا دورتموند لوصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بصورة مؤقتة، عقب تغلبه على مضيفه أوجسبورج، بهدف دون مقابل، في افتتاح الجولة التاسعة من البوندسليجا.

دورتموند يسقط أوجسبورج بأقدام "الهداف" جيراسي

وتجاوز دورتموند عقبة أوجسبورج، بفضل تألق مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، الذي أحرز هدف فريقه الوحيد، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، متربعًا على عرش هدافي فريقه هذا الموسم في البوندسليجا.

وحقق دورتموند فوزه السادس هذا الموسم، مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة، ليصل للنقطة رقم 20، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويتفوق دورتموند مؤقتًا على أقرب ملاحقيه لايبزيج بفارق نقطة وحيدة، بينما يحتفظ بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 24 نقطة بالعلامة الكاملة.

جدول ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في الصدارة ودورتموند يتفوق على لايبزيج

وجاء جدول ترتيب الدوري الألماني بعد افتتاح الجولة التاسعة على النحو التالي:

1- بايرن ميونخ: 24 نقطة

2- بوروسيا دورتموند: 20 نقطة

3- لايبزيج: 19 نقطة

4- شتوتجارت: 18 نقطة

5- باير ليفركوزن: 17 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا اضغط هنا