المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول ترتيب الدوري الألماني.. دورتموند يرتقي للوصافة مؤقتًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:28 ص 01/11/2025
احتفال لاعبو بوروسيا دورتموند

احتفال لاعبو بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج

ارتقى نادي بوروسيا دورتموند لوصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بصورة مؤقتة، عقب تغلبه على مضيفه أوجسبورج، بهدف دون مقابل، في افتتاح الجولة التاسعة من البوندسليجا.

دورتموند يسقط أوجسبورج بأقدام "الهداف" جيراسي

وتجاوز دورتموند عقبة أوجسبورج، بفضل تألق مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، الذي أحرز هدف فريقه الوحيد، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، متربعًا على عرش هدافي فريقه هذا الموسم في البوندسليجا.

وحقق دورتموند فوزه السادس هذا الموسم، مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة، ليصل للنقطة رقم 20، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويتفوق دورتموند مؤقتًا على أقرب ملاحقيه لايبزيج بفارق نقطة وحيدة، بينما يحتفظ بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 24 نقطة بالعلامة الكاملة.

جدول ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في الصدارة ودورتموند يتفوق على لايبزيج

وجاء جدول ترتيب الدوري الألماني بعد افتتاح الجولة التاسعة على النحو التالي:

1- بايرن ميونخ: 24 نقطة

2- بوروسيا دورتموند: 20 نقطة

3- لايبزيج: 19 نقطة

4- شتوتجارت: 18 نقطة

5- باير ليفركوزن: 17 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا اضغط هنا

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
الدوري الألماني بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg