استعاد لايبزيج وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه المثير على ضيفه شتوتجارت بثلاثية مقابل هدف، اليوم السبت في الجولة التاسعة من البوندسليجا.

وحقق بوروسيا مونشنجلادباخ انتصاره الأول هذا الموسم واكتسح مضيفه سانت باولي بنتيجة 4-0، وفي باقي المباريات تعادل هايدنهايم مع اينتراخت فرانكفورت بهدف لكلا منهما، وماينز مع فيردر بريمن بالنتيجة ذاتها، ويونيون برلين مع فرايبورج سلبيًا.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، أجبر اللاعب الشاب يان ديوماندي منافسه جيف شابوت على تسجيل هدفًا في شباك فريقه في نهاية الشوط الأول، ثم سجل ديوماندي الهدف الثاني بنفسه بتسديدة في الزاوية القريبة في الدقيقة 53.

وأحرز رومولو كروز الهدف الثالث المتأخر بعد خطأ فادح من حارس مرمى شتوتجارت ألكسندر نوبل في الثواني الأخيرة للمباراة، فيما أحرز تياجو توماس هدف شتوتجارت الوحيد في الدقيقة 65.

ومدد لايبزيج بذلك سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري الألماني إلى ثماني مباريات، في الوقت الذي انتهت فيه سلسلة انتصارات شتوتجارت التي امتدت لخمس مباريات المتتالية.

وأصبح لايبزيج على بعد نقطتين من بايرن ميونخ المتصدر، والذي يستضيف بطل باير ليفركوزن في وقت لاحق اليوم.

ويحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 22 نقطة فيما يحتل شتوتجارت المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، والذي فاز بهدف نظيف على أوجسبورج أمس الجمعة.

في المقابل، أنهى مونشنجلادباخ سلسلة مبارياته الـ 15 دون انتصار في الدوري الألماني منذ فوزه بهدف دون مقابل على لايبزيج في 29 مارس الماضي، بتحقيق أول انتصار له هذا الموسم، على حساب مضيفه سانت باولي برباعية نظيفة.

وسجل هاريس تاباكوفيتش هدفين في الشوط الأول لصالح جلادباخ في الدقيقتين 15 و40 قبل أن يصنع الهدف الثالث لشوتو ماشينو في الدقيقة 75، واختتم أوسكار فراولو الأهداف في الدقيقة 80 في شباك سانت باولي، الذي خسر ست مباريات متتالية.

رفع جلادباخ رصيده إلى 6 نقاط ليهرب من المركز الأخير، الذي يحتله الآن هايدنهايم بعد تعادله بنتيجة 1-1 مع آينتراخت فرانكفورت، ويحتل ماينز المركز قبل الأخير بعد تلقيه هدف تعادل متأخر أمام فيردر بريمن.