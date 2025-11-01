المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

37 37
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

لا أحد قادر على إيقافه.. بايرن ميونخ يسقط ليفركوزن بثلاثية في الدوري الألماني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:09 م 01/11/2025
احتفال نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ

احتفال نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ

واصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته المتتالية، في بداية الموسم الجاري، بالفوز على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسم بايرن ميونخ المباراة مبكرًا، بعدما سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول فقط، ليضمن النقاط الثلاثة رغم تواجد عدة نجوم على مقاعد البدلاء، أبرزهم المهاجم هاري كين.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق الجناح سيرج جنابري في الدقيقة 25، بينما أضاف المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 31، قبل أن يسجل المدافع لويك بادي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 27 نقطة، محققًا الانتصار التاسع على التوالي في الدوري، والخامس عشر في جميع المسابقات، ليتربع على صدارة جدول ترتيب البوندسليجا بالعلامة الكاملة.

وفي المقابل تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 17 نقطة فقط، يحتل بها المركز الخامس.

وسقط باير ليفركوزن في فخ الهزيمة الأولى له خارج ملعبه في البوندسليجا، منذ مايو 2023، بعد 37 مباراة.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
باير ليفركوزن بايرن ميونخ الدوري الألماني

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
أستون فيلا

أستون فيلا

44

جاء هدف ليفربول الأول بعد كرة عرضية من سوبوسلاي وارتقاء ورأسية من إيكيتيكي داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
فالنسيا

فالنسيا

40

انطلاقة من فينسيوس لكن الدفاع قطع الكرة قبل أن تصل إلى مبابي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
