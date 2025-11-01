واصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته المتتالية، في بداية الموسم الجاري، بالفوز على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسم بايرن ميونخ المباراة مبكرًا، بعدما سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول فقط، ليضمن النقاط الثلاثة رغم تواجد عدة نجوم على مقاعد البدلاء، أبرزهم المهاجم هاري كين.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق الجناح سيرج جنابري في الدقيقة 25، بينما أضاف المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 31، قبل أن يسجل المدافع لويك بادي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 27 نقطة، محققًا الانتصار التاسع على التوالي في الدوري، والخامس عشر في جميع المسابقات، ليتربع على صدارة جدول ترتيب البوندسليجا بالعلامة الكاملة.

وفي المقابل تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 17 نقطة فقط، يحتل بها المركز الخامس.

وسقط باير ليفركوزن في فخ الهزيمة الأولى له خارج ملعبه في البوندسليجا، منذ مايو 2023، بعد 37 مباراة.