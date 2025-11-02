اكتسح فريق كولن ضيفه فريق هامبورج (4-1)، اليوم الأحد، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز.

مباراة كولن ضد هامبورج، أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب راين أنرجي، لحساب الجولة التاسعة من بوندسليجا.

اكتساح كولن

كولن تقدم في النتيجة عن طريق راجنار أتشي في الدقيقة 25، ثم عزز التقدم عن طريق فلوريان كاينز، بالدقيقة 48.

لكن هامبورج قلص النتيجة إلى (2-1)، بتوقيع جاك لوك دومبي، في الدقيقة 61، ليستمر فارق الهدف يسيطر على النتيجة، حتى تلقى الضيف طردين خلال 3 دقائق فقط، بطاقة صفراء تحولت إلى حمراء، في وجه مانويل فيراي ثم فابيو فييرا، ليستكمل هامبورج اللقاء بـ9 لاعبين.

وخلال الدقاقق المتبقية من المباراة، تمكن كولن من إحراز هدفين، عن طريق سعيد إل مالا د90+4 ثم ياكوب كامينسكي د90+9.

ورفع كولن رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد هامبورج عند 8 نقاط، ليحتل المرتبة الـ 13 في جدول الترتيب.