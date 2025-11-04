المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نوير لا يتعجل تجديد عقده مع بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:14 م 04/11/2025
مانويل نوير

مانويل نوير

لم يقرر مانويل نوير بعد ما إذا كان يريد خوض موسم آخر في مسيرته الحافلة مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، وهو أيضا ليس في عجلة من أمره ليقرر ما إذا كان لا يزال يرغب في اللعب في سن الـ41 عاما.

ويمتد عقد نوير مع بايرن حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي، علما بأنه سيكمل عامه الـ40 في مارس المقبل.

وقال الحارس الألماني المخضرم للصحفيين قبل لقاء فريقه مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا: "أنا مرتاح تماما، أولا وقبل كل شيء، سيكون من المهم ما سنقوم به مع الفريق".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالصحة واللياقة البدنية والحافز، وأيضا بما سيحدث مع النادي في الموسم المقبل، لا أستطيع الإجابة على ذلك لأنه أمر سابق لأوانه".

وأوضح حارس مرمى بايرن، الذي تعرض لعدة إصابات خطيرة في مشواره الكروي، أنه من المهم أن يحافظ على لياقته البدنية وصحته وأن يؤدي بشكل جيد، ثم يمكننا التحدث في أي وقت.

وأكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن، ما ذكره نوير، حيث قال: "يجب ألا يكون هناك أي ضغط على الإطلاق، من المهم أن يستمتع مانويل بوقته، وأن يواصل ما يقوم به، في مرحلة ما، سيأتي الوقت المناسب للحديث عن إمكانية استمراره".

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن محادثات تجديد عقود اللاعبين الأكبر سنا تختلف عن تلك التي تجرى مع اللاعبين الأصغر سنا.

وأتم: "هناك ضغط زمني قبل بلوغ الثلاثين، سواء بتجديد العقد أم لا، ولكن في مرحلة ما، تأتي مرحلة في مشوار كرة القدم حيث يتعلق الأمر بالشعور والأداء، وهذا الأمر ليس مشكلة في هذه المرحلة من نوفمبر الحالي".

في المقابل، شدد يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، مطلع الأسبوع، على أن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما، حيث كشف: "سنتحدث عندما يحين الوقت المناسب".

بايرن ميونخ الدوري الألماني مانويل نوير

