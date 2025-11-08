يشهد الموسم الحالي تقديم فريق بايرن ميونخ الألماني مستويات رائعة، تحت قيادة المدرب البلجيكي، فينسينت كومباني.

ويعيش الفريق البافاري موسمًا مثاليًا، على الصعيدين المحلي والقاري، حيث ينتقل الفريق من انتصار إلى آخر بأريحية كبيرة.

وكان بايرن ميونخ، قد جدد عقد فينسنت كومباني حتى 30 يونيو 2029، بعدما كان عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وكان كومباني، البالغ 39 عاما، قد تولى قيادة الفريق البافاري قادما من نادي بيرنلي الإنجليزي، قبل انطلاق موسم 2024-2025،

4 عوامل قادت كومباني للنجاح مع بايرن ميونخ

هيمنة محلية لـ"بايرن كومباني"

وتسبب تعيين كومباني مدربًا للفريق الألماني، يوم 7 من يناير 2024 في موجة شكوك واسعة من جانب المتابعين، نظرًا لقلة خبراته التدريبية.

وتحمل تجربة تدريب بايرن ميونخ الرقم "3" في مسيرة المدرب البلجيكي، بعد أن تولى قيادة فرق أندرلخت البلجيكي وبيرنلي الإنجليزي فقط.

ورغم ذلك نجح كومباني خلال وقت قصير، في إعادة البريق إلى النادي البافاري، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري الألماني.

وحقق المدير الفني البلجيكي مع البايرن لقبين محليين، هما الدوري الألماني وكأس السوبر المحلي.

نتائج رائعة في دوري أبطال أوروبا

يحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بالعلامة الكاملة.

وخاض رجال كومباني أربع مباريات في مرحلة الدوري، حققوا الفوز خلالهم جميعًا (12 نقطة)، مع تسجيل 14 هدفًا واستقبال 3 فقط.

وأكد الفريق البافاري هيمنته الواضحة، بانتزاع الفوز أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، أمس الثلاثاء، على ملعبه "حديقة الأمراء" بنتيجة (2-1).

ونتيجة للمستويات والنتائج الرائعة للبايرن، يرى الكثيرون أن الفريق يتواجد على رأس المرشحين للفوز بلقب "تشامبيونزليج" هذا الموسم.

أوراق رابحة في تشكيلة البايرن

يمتلك بايرن ميونخ عددًا من اللاعبين المتألقين تحت قيادة كومباني، وفي مقدمتهم المهاجم المخضرم هاري كين.

كما يقدم الثنائي الهجومي الفرنسي مايكل أوليسي والكولومبي لويس دياز، مستويات رائعة خلال الموسم الجاري.

وخاض كين هذا الموسم 16 مباراة مع البايرن في جميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بينما لعب لويس دياز 16 مباراة وسجل 10 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وأخيرًا دافع أوليسي عن شعار البافاري خلال 16 مباراة أيضًا، وسجل 7 أهدف وصنع 4 آخرين.

أرقام قياسية تبثت جدارة كومباني

أصبح بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يحقق 16 انتصارًا متتاليًا منذ بداية الموسم، في إنجاز غير مسبوق.

كما نجح بايرن ميونيخ في تحقيق 16 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020، وهو ما يؤكد عودة الفريق إلى مستواه الاستثنائي.

وحقق العملاق البافاري 11 انتصارًا متتاليًا في البوندسليجا للمرة الأولى منذ عام 2020، ليواصل الضغط على منافسيه ويعزز موقعه في الصدارة.

علاوة على ذلك، لم يعرف بايرن ميونخ طعم الخسارة في آخر 18 مباراة بالدوري (15 انتصارًا و3 تعادلات).

وحافظ الفريق الألماني على سجله الخالي من الهزائم خارج ملعبه في 13 مباراة متتالية خلال عام 2025.