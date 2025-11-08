ريال مدريد مهدد بخسارة صفقة أوباميكانو

كشفت تقارير صحفية، حقيقة مفاوضات ريال مدريد الإسباني، مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني.

ويتطلع ريال مدريد إلى تدعيم خط دفاعه، مع اقتراب رحيل الثنائي أنطونيو روديجير وديفيد آلابا، في نهاية الموسم.

وعانى الثنائي الدفاعي، روديجير وآلابا، من إصابات قوية، تسببت في غيابهم لفترات طويلة عن مباريات الفريق.

وانتقل أوباميكانو إلى بايرن ميونخ في صيف 2021 قادما من لايبزيج، ويرتبط بعقد مع البافاري حتى نهاية الموسم الحالي.

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع أوباميكانو

وبحسب ما ذكرته تقارير عديدة، فإن ريال مدريد يضع عينه على أوباميكانو، ذي الـ27 عامًا، لتعزيز خط دفاعه في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أوباميكانو لم يُتخذ أي قرار بعد، بالتزامن مع قيام إدارة البايرن بمفاوضات مكثفة معه لتجديد العقد.

وأضاف التقرير بأن الأنباء التي تفيد بتوصل أوباميكانو لاتفاق شفهي يقضي بانتقاله إلى ريال مدريد، غير صحيحة.

واقتصر الأمر، بحسب التقرير، على التواصل بين وكلاء أوباميكانو وريال مدريد، لكن الطرفين ما زالا بعيدان عن التوصل إلى اتفاق.

ولعب أوباميكانو 166 مباراة مع بايرن ميونخ بجميع البطولات، بما في ذلك 14 مباراة هذا الموسم، لكنه لم يجدد عقده حتى الآن.