مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ريال مدريد مهدد بخسارة صفقة أوباميكانو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:57 ص 06/11/2025
دايوت أوباميكانو

دايوت أوباميكانو

كشفت تقارير صحفية، حقيقة مفاوضات ريال مدريد الإسباني، مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني.

ويتطلع ريال مدريد إلى تدعيم خط دفاعه، مع اقتراب رحيل الثنائي أنطونيو روديجير وديفيد آلابا، في نهاية الموسم.

وعانى الثنائي الدفاعي، روديجير وآلابا، من إصابات قوية، تسببت في غيابهم لفترات طويلة عن مباريات الفريق.

وانتقل أوباميكانو إلى بايرن ميونخ في صيف 2021 قادما من لايبزيج، ويرتبط بعقد مع البافاري حتى نهاية الموسم الحالي.

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع أوباميكانو

وبحسب ما ذكرته تقارير عديدة، فإن ريال مدريد يضع عينه على أوباميكانو، ذي الـ27 عامًا، لتعزيز خط دفاعه في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أوباميكانو لم يُتخذ أي قرار بعد، بالتزامن مع قيام إدارة البايرن بمفاوضات مكثفة معه لتجديد العقد.

وأضاف التقرير بأن الأنباء التي تفيد بتوصل أوباميكانو لاتفاق شفهي يقضي بانتقاله إلى ريال مدريد، غير صحيحة.

واقتصر الأمر، بحسب التقرير، على التواصل بين وكلاء أوباميكانو وريال مدريد، لكن الطرفين ما زالا بعيدان عن التوصل إلى اتفاق.

ولعب أوباميكانو 166 مباراة مع بايرن ميونخ بجميع البطولات، بما في ذلك 14 مباراة هذا الموسم، لكنه لم يجدد عقده حتى الآن.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
ريال مدريد بايرن ميونخ الدوري الألماني الدوري الإسباني دايوت أوباميكانو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

