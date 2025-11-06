أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الموسم الجديد من الدوري الألماني (2026-2027) سيبدأ في وقت متأخر عن المعتاد بنهاية شهر أغسطس، بسبب بطولة كأس العالم.

وتم جدولة مباريات الجولة الأولى لتقام في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2026، بعد 6 أسابيع من المباراة النهائية لكأس العالم، التي ستقام في أمريكا يوم 19 يوليو.

ولكن أندية الدوري الألماني ستشارك بالفعل في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا في الفترة من 21 إلى 24 من أغسطس، بينما تقام مباراة كأس السوبر يوم 22 من ذات الشهر.

وتبدأ فترة الراحة الشتوية بعد المباريات التي تقام يوم 20 ديسمبر، على أن تستأنف المباريات يوم 8 يناير 2027.

وينتهي موسم البوندسليجا يوم 22 مايو 2027، على أن تقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا بعدها بأسبوع يوم 29 مايو.

ومن المستجدات في الموسم المقبل تمديد فترة التوقف الدولي في بدايته، حيث ستستمر من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بعد دمج فترتي التوقف المعتادتين لهذين الشهرين في نافذة واحدة.

