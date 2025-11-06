المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الألماني.. تأجيل انطلاق الموسم المقبل بسبب مونديال 2026

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:47 م 06/11/2025
الدوري الألماني

الدوري الألماني

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الموسم الجديد من الدوري الألماني (2026-2027) سيبدأ في وقت متأخر عن المعتاد بنهاية شهر أغسطس، بسبب بطولة كأس العالم.

وتم جدولة مباريات الجولة الأولى لتقام في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2026، بعد 6 أسابيع من المباراة النهائية لكأس العالم، التي ستقام في أمريكا يوم 19 يوليو.

ولكن أندية الدوري الألماني ستشارك بالفعل في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا في الفترة من 21 إلى 24 من أغسطس، بينما تقام مباراة كأس السوبر يوم 22 من ذات الشهر.

وتبدأ فترة الراحة الشتوية بعد المباريات التي تقام يوم 20 ديسمبر، على أن تستأنف المباريات يوم 8 يناير 2027.

وينتهي موسم البوندسليجا يوم 22 مايو 2027، على أن تقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا بعدها بأسبوع يوم 29 مايو.

ومن المستجدات في الموسم المقبل تمديد فترة التوقف الدولي في بدايته، حيث ستستمر من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بعد دمج فترتي التوقف المعتادتين لهذين الشهرين في نافذة واحدة.

كأس العالم الدوري الألماني فترة التوقف الدولي

كأس العالم الدوري الألماني فترة التوقف الدولي

