برجاء إدخال نص صحيح
الدوري الألماني.. "ريمونتادا" بريمن على فولفسبورج تعيده إلى درب الانتصارات

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:57 م 07/11/2025
بريمن

بريمن وفولفسبورج

عاد فيردر بريمن إلى درب الانتصارات في الدوري الألماني، بفوز قاتل على ضيفه فولفسبورج 2-1 الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وتقدم فولفسبورج عبر السويدي ماتياس سفانبرج في الدقيقة 28، وأدرك بريمن التعادل بفضل الدنماركي ينس ستاي (ق 83).

وانتزع بريمن الانتصار عن طريق البديل سامويل مبانجولا الذي سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+4.

هذا هو الفوز الاول لبريمن بعدما كان تعادل مع ماينز 1-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

فيما تجمد رصيد فولفسبورج الذي لم يذق طعم الفوز في مباراته الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، عند 8 نقاط في المركز الـ12.

واستمرت سلسلة النتائج السلبية لفولفسبورج الذي خسر 2-3 من هوفنهايم، وتلقى هزيمة أيضا أمام هولشتاين كيل في كأس ألمانيا.

وبعد فترة التوقف الدولي، يخوض فولفسبورج مواجهة قوية ضد باير ليفركوزن يوم 22 نوفمبر في الجولة 11، أما فيردر بريمن فيلعب في اليوم التالي ضد لايبزيج وصيف الترتيب.

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

فيردر بريمن الدوري الألماني فولفسبورج

