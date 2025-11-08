المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 0
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم هدف الـ+90.. سلسلة انتصارات بايرن ميونخ تتوقف في برلين

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:49 م 08/11/2025
بايرن

سلسلة بايرن ميونخ تتوقف في برلين

توقفت سلسلة انتصارات نادي بايرن ميونخ المتتالية هذا الموسم، اليوم السبت، بعد أن فشل في الفوز على يونيون برلين، رغم هدفه في الدقائق الـ+90.

وحل بايرن ميونخ ضيفًا على يونيون برلين في ملعب ألتن فورستراي، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني 2025-2026.

تعثر بايرن ميونخ

كان يونيون برلين موفقًا أمام بايرن ميونخ حتى مع إلغاء هدفه في الدقيقة 10 بتدخل من تقنية الـVAR، إذ استطاع لاحقًا أن يسجل هدفين، رغم أن الأهداف المتوقعة كانت 0.84 فقط.

وافتتح صاحب الأرض أهدافه في الدقيقة 27 عن طريق دانيلهو دوخي، لكن بايرن ميونخ لم يتأخر كثيرًا في العودة بفضل هدف لويس دياز في الدقيقة 38، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ومع استمرار ضغط فريق المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، باغت يونيون برلين بهدف في الدقيقة 83 من توقيع اللاعب نفسه دوخي.

وفي الدقيقة 90+3، سجل الإنجليزي هاري كين هدف تعادل بايرن ميونخ من ضربة رأسية لا تصد ولا ترد، ليحصد نقطة وحيدة، ما لم يكن كافيًا في سياق آخر لتجنب التعثر الأول على الإطلاق هذا الموسم.

سلسلة الانتصارات تتوقف في برلين

قدم بايرن ميونخ أفضل انطلاقة بين جميع فرق الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بتحقيق 16 انتصارًا متتاليًا.

وفاز بايرن ميونخ في جميع مبارياته التي سبقت يونيون برلين في موسم 2025-2026، أولها كان ضد شتوتجارت في نهائي كأس السوبر الألماني، وآخرها على حساب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، خارج الأرض.

ورغم التعادل المحبط، يبقى بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن لايبزيج، و7 نقاط عن دورتموند.

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
الدوري الألماني بايرن ميونخ يونيون برلين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الاتحاد

الاتحاد

0 0
أهلي جدة

أهلي جدة

25

نسبة الاستحواذ: أهلي جدة 35% - الاتحاد 65%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
سندرلاند

سندرلاند

0 0
أرسنال

أرسنال

26

تدخل قوي من تيمبر مع لاعب سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg