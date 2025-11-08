توقفت سلسلة انتصارات نادي بايرن ميونخ المتتالية هذا الموسم، اليوم السبت، بعد أن فشل في الفوز على يونيون برلين، رغم هدفه في الدقائق الـ+90.

وحل بايرن ميونخ ضيفًا على يونيون برلين في ملعب ألتن فورستراي، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني 2025-2026.

تعثر بايرن ميونخ

كان يونيون برلين موفقًا أمام بايرن ميونخ حتى مع إلغاء هدفه في الدقيقة 10 بتدخل من تقنية الـVAR، إذ استطاع لاحقًا أن يسجل هدفين، رغم أن الأهداف المتوقعة كانت 0.84 فقط.

وافتتح صاحب الأرض أهدافه في الدقيقة 27 عن طريق دانيلهو دوخي، لكن بايرن ميونخ لم يتأخر كثيرًا في العودة بفضل هدف لويس دياز في الدقيقة 38، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ومع استمرار ضغط فريق المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، باغت يونيون برلين بهدف في الدقيقة 83 من توقيع اللاعب نفسه دوخي.

وفي الدقيقة 90+3، سجل الإنجليزي هاري كين هدف تعادل بايرن ميونخ من ضربة رأسية لا تصد ولا ترد، ليحصد نقطة وحيدة، ما لم يكن كافيًا في سياق آخر لتجنب التعثر الأول على الإطلاق هذا الموسم.

سلسلة الانتصارات تتوقف في برلين

قدم بايرن ميونخ أفضل انطلاقة بين جميع فرق الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بتحقيق 16 انتصارًا متتاليًا.

وفاز بايرن ميونخ في جميع مبارياته التي سبقت يونيون برلين في موسم 2025-2026، أولها كان ضد شتوتجارت في نهائي كأس السوبر الألماني، وآخرها على حساب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، خارج الأرض.

ورغم التعادل المحبط، يبقى بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن لايبزيج، و7 نقاط عن دورتموند.