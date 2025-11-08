المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلسلة الانتصارات تتوقف.. أين تقع انطلاقة بايرن ميونخ بين الأفضل في تاريخ أوروبا؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:27 م 08/11/2025
بايرن

بايرن ميونخ

توقفت سلسلة انتصارات نادي بايرن ميونخ المتتالية في بداية موسم 2025-2026، مساء اليوم السبت، بعد أن تعثر فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني خارج أرضه أمام يونيون برلين.

وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز أمام يونيون برلين، بالتعادل (2-2) في مباراة أقيمت ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني.

سلسلة بايرن ميونخ تتوقف

كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1) قبل أن يسجل يونيون برلين هدفًا في الدقائق الأخيرة أمام بايرن ميونخ.

ولم يستسلم بايرن ميونخ، لينجح اللاعب الإنجليزي هاري كين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+3، ما كان كافيًا من أجل تجنب الهزيمة، لكنه لم يكن كافيًا لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية.

وقدم بايرن ميونخ أفضل انطلاقة بين جميع فرق الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بتحقيق 16 انتصارًا متتاليًا، قبل التعادل مع يونيون برلين.

وفاز بايرن ميونخ في جميع مبارياته التي سبقت يونيون برلين في موسم 2025-2026، أولها كان ضد شتوتجارت في نهائي كأس السوبر الألماني، وآخرها على حساب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ورغم التعادل المحبط، يبقى بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن لايبزيج، و7 نقاط عن دورتموند.

أين تقع بين الأفضل في تاريخ أوروبا؟

فيما يلي أطول سلاسل الانتصارات في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في بداية الموسم..

- بايرن ميونخ: 16 انتصارًا متتاليًا (موسم 2025-2026)

- ميلان: 13 انتصارًا متتاليًا (موسم 1993-1994)

- بوروسيا دورتموند: 11 انتصارًا متتاليًا (موسم 2015-2016)

- ريال مدريد: 11 انتصارًا متتاليًا (موسم 1961-1962)

- ريال مدريد: 11 انتصارًا متتاليًا (1968-1969)

- يوفنتوس: 10 انتصارات متتالية (2018-2019)

- مانشستر سيتي: 10 انتصارات متتالية (2016-2017)

- روما: 10 انتصارات متتالية (2013-2014)

- هامبورج: 10 انتصارات متتالية (2005-2006)

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
بايرن ميونخ الدوري الألماني

