جدول ترتيب الدوري الألماني.. بايرن يبتعد بالصدارة ولايبزيج وصيفًا

أسدل الستار على مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني، والتي أسفرت عن استمرار صدارة بايرن ميونخ للترتيب.

وانتهت منذ قليل فعاليات مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز، بفوز الأول (0-1)، في مباراة أقيمت على ملعب "دوتش بنك بارك".

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2025-2026، برصيد 28 نقطة، ويليه لايبزيج في المركز الثاني بـ22 نقطة.

بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المرتبة الثالثة بنفس رصيد دورتموند، ويأتي باير ليفركوزن في المركز الخامس وفي رصيده 20 نقطة.

وسقط بايرن ميونخ خلال الجولة العاشرة في فخ التعادل مع يونيون برلين، بنتيجة (2-2)، على ملعب "آن دير ألتن فورستراي".

وافتتح يونيون برلين التسجيل في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، عن طريق لاعبه دانيلهو دوخي بعد تمريرة من جانيك هابيرير.

وتمكّن بايرن ميونخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 38 من الشوط نفسه، عبر لاعبه لويس دياز.

وعاد يونيون برلين للتقدم مجددًا في الدقيقة 83، قبل أن يدرك هاري كين التعادل لبايرن في الدقيقة 3+90، بعد تمريرة حاسمة من توم بيشوف.

وتعثر بوروسيا دورتموند بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، أمام هامبورج، في مباراة أقيمت على ملعب "فولكسبارك".

ويتواجد في مراكز الخطر بجدول ترتيب "بوندسليجا": سانت باولي في المركز الـ16 بـ(7) نقاط، ماينز في المركز الـ17 بـ(5) نقاط، وأخيرًا هايدنهايم بـ(5) نقاط.

وللاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني 2025-2026.. اضغط هنا