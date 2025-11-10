أكد هربرت هايرن رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه يتمنى عودة توماس مولر نجم النادي السابق، في منصب داخل النادي.

ورحل توماس مولر، عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع النادي.

وقال هربرت هاينر في تصريحات لصحيفة AZ: "مولر يمكنه العمل في قسم عمليات كرة القدم لدينا، ويمكنه أن يصبح سفيرا للنادي، ويمكنه بالتأكيد أن يصبح خليفتي أو خليفة أي شخص يتولى الرئاسة بعدي".

وأضاف: "مولر يعرف بايرن جيدًا، وهو ذكي ويكتسب خبرة من الخارج في الوقت الحالي".

وتابع: "هناك الكثير من العوامل التي تجعله مناسبًا لبايرن ميونخ، ومع تجربته الخارجية سيكون أكثر نضجًا".

وأتم: "أتمنى أن يعود مولر إلى بايرن ميونخ في منصب ما".

وقضى مولر 25 عامًا في صفوف بايرن ميونخ في مسيرة بدأت عام 2000.

وبدأ مولر مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ في 15 أغسطس 2008 بالتعادل 2-2 ضد هامبورغ، ومنذ ذلك الحين، فاز بـ 12 لقبًا في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا ست مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الألماني ثماني مرات.