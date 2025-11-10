المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 2
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

رئيس بايرن ميونخ: أتمنى أن يعود مولر في منصب داخل النادي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:00 م 10/11/2025
مولر

مولر

أكد هربرت هايرن رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه يتمنى عودة توماس مولر نجم النادي السابق، في منصب داخل النادي.

ورحل توماس مولر، عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع النادي.

وقال هربرت هاينر في تصريحات لصحيفة AZ: "مولر يمكنه العمل في قسم عمليات كرة القدم لدينا، ويمكنه أن يصبح سفيرا للنادي، ويمكنه بالتأكيد أن يصبح خليفتي أو خليفة أي شخص يتولى الرئاسة بعدي".

وأضاف: "مولر يعرف بايرن جيدًا، وهو ذكي ويكتسب خبرة من الخارج في الوقت الحالي".

وتابع: "هناك الكثير من العوامل التي تجعله مناسبًا لبايرن ميونخ، ومع تجربته الخارجية سيكون أكثر نضجًا".

وأتم: "أتمنى أن يعود مولر إلى بايرن ميونخ في منصب ما".

وقضى مولر 25 عامًا في صفوف بايرن ميونخ في مسيرة بدأت عام 2000.

وبدأ مولر مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ في 15 أغسطس 2008 بالتعادل 2-2 ضد هامبورغ، ومنذ ذلك الحين، فاز بـ 12 لقبًا في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا ست مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الألماني ثماني مرات.

أحدث الموضوعات

مباشر
مصر

مصر

0 2
إنجلترا

إنجلترا

70

عبد العزيز الزغبي سدد كرة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بعيدة عن المرمى

appimg