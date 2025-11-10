المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقرير: بروسيا دورتموند يراقب نجم فينورد الهولندي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:07 م 10/11/2025
بروسيا دورتموند

فريق بروسيا دورتموند

أكدت تقارير أن كوينتن تيمبر، لاعب فينورد الهولندي، دخل ضمن اهتمامات بروسيا دورتموند الألماني، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ كوينتن تيمبر من العمر 24 عامًا، ونجح اللاعب الهولندي في خطف الأنظار إليه رغم صغر سنه، حيث أبدت العديد من الأندية اهتمامها بمتوسط الميدان.

دورتموند مهتم بنجم فينورد

كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن وجود مجموعة من المسؤولين بنادي بروسيا دورتموند خلال مباراة شتوتجارت وفينورد، من أجل متابعة اللاعب كوينتن تيمبر بشكل أدق، موضحة أن الأمور وصلت إلى المراحل النهائية.

وأوضحت التقارير أن نادي بروسيا دورتموند لم يتحدث حتى الوقت الراهن مع اللاعب أو وكيله، رغم الاهتمام الواضح بضم نجم فينورد.

ويرتبط تيمبر بعقد مع نادي فينورد حتى عام 2026، ويرغب النادي الهولندي في تجديد عقد اللاعب، إلا أن الأخير منفتح على خوض تجربة جديدة خارج هولندا.

وسيصبح تيمبر متاحًا للرحيل بدون مقابل خلال الصيف المقبل، وهو ما يجعله هدفًا هامًا لفريق بروسيا دورتموند من أجل تعزيز خط الوسط.

وشارك تيمبر رفقة فينورد خلال 14 مباراة بالموسم الجاري، وذلك بواقع 1045 دقيقة ونجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
أخبار إحصائيات
فينورد الدوري الألماني بروسيا دورتموند

