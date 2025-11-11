المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

0 0
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أوباميكانو لا يفكر في مستقبله مع بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:49 م 11/11/2025
دايوت أوباميكانو

دايوت أوباميكانو

أكد الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، أنه لا يشتت ذهنه في التفكير بشأن مستقبله مع النادي، على الرغم من أن عقده مع البافاري ينتهي الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني "بوندسليجا"، حريص على تمديد عقد أوباميكانو، لكنه لم يتخذ قرارا بعد، خاصة مع اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، من بينها ريال مدريد.

وقال أوباميكانو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أفكر في الأمر، لدي وكيل أعمال جيد، وسنتخذ القرار الصحيح".

وأكد المدافع الفرنسي أنه في "أفضل حالاته" خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه لم يشعر قط بمثل هذه القوة.

وأشاد أوباميكانو بالبلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، بقوله: "لقد حاولت التحسن كثيرا، وأدين بذلك بشكل رئيسي لمدرب رائع".

وأتم لاعب بايرن تصريحاته قائلا: "أشعر بقوة أكبر مع وصول كومباني، تغير الكثير لقد أظهر لنا كيف يمكننا الدفاع بشكل أفضل".

يشار إلى أن أوباميكانو انضم إلى بايرن عام 2021 قادما من لايبزيج منافسه في الدوري الألماني.

بايرن ميونخ الدوري الألماني دايوت أوباميكانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg