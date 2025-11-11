أوباميكانو لا يفكر في مستقبله مع بايرن ميونخ

أكد الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، أنه لا يشتت ذهنه في التفكير بشأن مستقبله مع النادي، على الرغم من أن عقده مع البافاري ينتهي الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني "بوندسليجا"، حريص على تمديد عقد أوباميكانو، لكنه لم يتخذ قرارا بعد، خاصة مع اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، من بينها ريال مدريد.

وقال أوباميكانو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أفكر في الأمر، لدي وكيل أعمال جيد، وسنتخذ القرار الصحيح".

وأكد المدافع الفرنسي أنه في "أفضل حالاته" خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه لم يشعر قط بمثل هذه القوة.

وأشاد أوباميكانو بالبلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، بقوله: "لقد حاولت التحسن كثيرا، وأدين بذلك بشكل رئيسي لمدرب رائع".

وأتم لاعب بايرن تصريحاته قائلا: "أشعر بقوة أكبر مع وصول كومباني، تغير الكثير لقد أظهر لنا كيف يمكننا الدفاع بشكل أفضل".

يشار إلى أن أوباميكانو انضم إلى بايرن عام 2021 قادما من لايبزيج منافسه في الدوري الألماني.