مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 2
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

باريس سان جيرمان في المقدمة.. 9 أندية تتنافس على موهبة هيرتا برلين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:36 م 11/11/2025
كينيت آيخهورن

كينيت آيخهورن

يستعد باريس سان جيرمان لتأمين مستقبل خط هجومه من خلال التعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا، اللاعب الشاب كينيت آيخهورن، صاحب الـ16 عامًا ونجم هيرتا برلين.

باريس سان جيرمان في سباق شرس لضم موهبة ألمانية

وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن نادي العاصمة الفرنسية يواجه منافسة قوية من ثمانية أندية أوروبية كبرى من أجل ضم اللاعب الذي يشارك بانتظام مع الفريق الأول لهيرتا رغم صغر سنه.

ويأتي ضمن الأندية المهتمة بالموهبة الألمانية كل من بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، لايبزيغ، ريال مدريد، برشلونة، ومانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة "سبورت بيلد" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن هيرتا برلين يقيم لاعبه الشاب بـ20 مليون يورو.

لكن مصادر جديدة أوضحت أن عقده يتضمن بندًا يسمح له بالانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا مقابل 10 إلى 12 مليون يورو فقط، وهو ما يزيد من احتمالات رحيله في الصيف المقبل.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني.. اضغط هنا

ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي هيرتا برلين سوق الانتقالات كينيت آيخهورن برشلونة

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

