يستعد باريس سان جيرمان لتأمين مستقبل خط هجومه من خلال التعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا، اللاعب الشاب كينيت آيخهورن، صاحب الـ16 عامًا ونجم هيرتا برلين.

باريس سان جيرمان في سباق شرس لضم موهبة ألمانية

وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن نادي العاصمة الفرنسية يواجه منافسة قوية من ثمانية أندية أوروبية كبرى من أجل ضم اللاعب الذي يشارك بانتظام مع الفريق الأول لهيرتا رغم صغر سنه.

ويأتي ضمن الأندية المهتمة بالموهبة الألمانية كل من بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، لايبزيغ، ريال مدريد، برشلونة، ومانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة "سبورت بيلد" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن هيرتا برلين يقيم لاعبه الشاب بـ20 مليون يورو.

لكن مصادر جديدة أوضحت أن عقده يتضمن بندًا يسمح له بالانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا مقابل 10 إلى 12 مليون يورو فقط، وهو ما يزيد من احتمالات رحيله في الصيف المقبل.

