يتجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تعزيز دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مستهدفًا التعاقد مع المدافع الألماني نيكو شلوتربيك، لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 25 عامًا، وفقًا لموقع TEAMtalk.

وينتهي عقد شلوتربيك بنهاية الموسم الحالي، ويواجه النادي الألماني ضغوطًا للتوصل إلى صفقة بيع في يناير، إذ تقدر قيمة اللاعب بحوالي 45-50 مليون يورو.

ويعد شلوتربيك واحدًا من أفضل المدافعين في الدوري الألماني، لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية تؤهله للتميز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يكون إضافة قوية لمانشستر يونايتد لتعويض غياب هاري ماجواير أو تعزيز الخط الخلفي وفقًا لاحتياجات المدرب روبن أموريم.

يونايتد يتطلع لتعزيز الدفاع

يسعى مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع قلب دفاع موهوب طويل الأمد، وقد يمثل شلوتربيك الخيار الأمثل في هذا المركز.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب قد يجد في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي فرصة جديدة لتحدٍ مثير في مسيرته، خاصة مع إمكانية اللعب في واحدة من أقوى الدوريات الأوروبية.

منافسة ليفربول على الصفقة

في الوقت ذاته، أبدى ليفربول اهتمامه بشلوتربيك لتعويض الرحيل المتوقع لإبراهيما كوناتي، الذي سينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم ولم يمدد بعد.

