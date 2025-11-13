كشفت تقارير صحفية، عن خطة نادي بايرن ميونخ الألماني، لتجديد عقد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، نظرًا لاهتمام كبار أندية أوروبا بالحصول على خدماته.

وانتقل أوباميكانو إلى صفوف بايرن ميونخ في انتقالات صيف 2021، قادمًا من لايبزيج، ويرتبط بعقد مع البافاري ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ولفت أوباميكانو صاحب الـ 27 عامًا، الأنظار فور انضمامه إلى لايبزيج، وقد دافع عن قميص العملاق البافاري خلال 111 مباراة، على صعيد الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يغري أوباميكانو براتب ضخم

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يتطلع إلى الاحتفاظ بخدمات أوباميكانو، بطلب من المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وأعرب مسؤولي بايرن ميونخ عن تفاؤلهم، بإقناع أوباميكانو بتمديد عقده، بينما أكد اللاعب الفرنسي نفسه أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمدد عقده أم لا.

ونوه التقرير بأن بايرن ميونخ مستعد لمنح أوباميكانو راتبًا يتراوح بين 18 إلى 20 مليون يورو سنويًا مع المكافآت، بحيث يصل الإجمالي إلى 20 مليون يورو.

ويحظى أوباميكانو بإعجاب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، خلال صيف العام المقبل 2026، أبرزها ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وليفربول.

ماذا قال أوباميكانو عن مستقبله؟

قال أوباميكانو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أفكر في الأمر، لدي وكيل أعمال جيد، وسنتخذ القرار الصحيح".

وأكد المدافع الفرنسي أنه في "أفضل حالاته" خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يشعر قط بمثل هذه القوة.

وأشاد أوباميكانو بالبلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، بقوله: "لقد حاولت التحسن كثيرا، وأدين بذلك بشكل رئيسي لمدرب رائع".

وأتم لاعب بايرن تصريحاته قائلا: "أشعر بقوة أكبر مع وصول كومباني، تغير الكثير لقد أظهر لنا كيف يمكننا الدفاع بشكل أفضل".