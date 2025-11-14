المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلوب يعلن توليه منصب جديد في الدوري الألماني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:34 م 14/11/2025
يورجن كلوب مدرب ليفربول

كلوب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني السابق، لنادي ليفربول الإنجليزي، حصوله على منصب جديد في الكرة الألمانية.

ورحل يورجن كلوب عن تدريب نادي ليفربول، بنهاية موسم 2024، بعدما قضى 9 مواسم ونصف.

ويتولى يورجن كلوب، منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول منذ يناير ويشرف على أندية مثل لايبزيج وسالزبورج ونيويورك ريد بولز.

ويحصل كلوب، البالغ من العمر 58 عامًا، منصبًا في رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، ضمن فريق خبراء مُكلَّف بتطوير جودة كرة القدم الألمانية. ويشارك كلوب في هذه اللجنة مع شخصيات كروية مرموقة، مثل سامي خضيرة، نجم ريال مدريد السابق، ويوخن ساور، لاعب بايرن ميونيخ، وماركوس كروش، لاعب آينتراخت فرانكفورت.

ونشر كلوب عبر حسابه على إنستجرام يستعرض فيه مشروعه القادم، مع تعليق: "العشب تحت الأقدام، أجواء الملعب، قريب جدًا، العودة إلى خطوط التماس، أتطلع إلى ذلك".

وأضاف: "لطالما عرف الكثير منكم ذلك. لكنني لم أستطع تخيل الأمر بنفسي، العودة إلى خط التماس، لا أفتقد أي شيء، هذا ما كنت أعتقده دائمًا، لكن الآن أشعر بالوخز من جديد. العشب تحت قدميّ، الأجواء الحماسية في الملعب، وأريد أن أكون قريبًا جدًا منكم مجددًا."

وأوضح: "بيس مدربًا، سأصبح محللًا لقناة ماجينتا تي في في كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".

وسبق وأعلن كلوب عدم رغبته في العودة إلى التدريب من جديد.

ليفربول الدوري الألماني كلوب

