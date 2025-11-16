أكد النجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا، أن الألقاب الجماعية هي التي ستحسم جائزة الكرة الذهبية.

وسجل مهاجم بايرن ميونخ 23 هدفاً من 17 مباراة مع ناديه هذا الموسم، بالإضافة لتسجيله 3 أهداف في 4 مباريات مع منتخب إنجلترا.

ويُعد هاري كين أحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، بجانب كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني.

الألقاب تحسم جائزة الكرة الذهبية

وقال هاري كين في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يمكنني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، ولكن إذا لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فمن المحتمل أنني لن أفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على إيرلينج هالاند أو أي لاعب آخر. الفوز بالألقاب الكبرى أمرٌ أساسي".

وأتم مهاجم بايرن ميونخ تصريحاته: "بالنظر إلى أداء بايرن ميونخ هذا الموسم، يبدو أننا في حالة بدنية ممتازة، يبدو أننا من المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، الأمر نفسه ينطبق على إنجلترا، أعتقد أننا سندخل البطولة كأحد المرشحين للفوز".

جدير بالذكر أن هاري كين احتل المركز الـ13 في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعد أن حصد 112 نقطة في التصويت النهائي للجائزة.