سكاي: فيرنر اقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، اقترب من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويواجه فيرنر مستقبل يحوم حوله الشكوك مع لايبزيج هذا الموسم؛ حيث إنه لا يحظى باهتمام من جانب مدربه أولى فيرنر.

وزعمت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، أن فيرنر اقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الأندية الأمريكية، التي أبدت اهتمامها بضم تيمو فيرنر في الشتاء المقبل.

ويُعد الرحيل هو الاختيار الأمثل لـ فيرنر، في حال إذا رغب في الحصول على دقائق لعب أكثر.

وشارك فيرنر لمدة دقيقة واحدة مع لايبزيج هذا الموسم، أمام فولفسبورج في الدوري الألماني.

وعاد فيرنر إلى لايبزيج مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء إعارته مع نادي توتنهام في الموسم الماضي.

وينتهي عقد فيرنر مع لايبزيج بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ فيرنر مسيرته رفقة شتوتجارت قبل أن ينتقل إلى لايبزيج الذي قضى داخل صفوفه 4 مواسم، ليرحل صوب الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي وذلك في شتاء 2020.

وقضى فيرنر ما يقرب من موسمين مع تشيلسي قبل العودة إلى لايبزيج الذي غادره في صيف 2024 معارًا إلى توتنهام لمدة موسم واحد.