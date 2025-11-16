المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال
البرتغال

البرتغال

7 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر
المجر

المجر

2 1
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

سكاي: فيرنر اقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:18 م 16/11/2025
تيمو فيرنر لاعب توتنهام

تيمو فيرنر

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، اقترب من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويواجه فيرنر مستقبل يحوم حوله الشكوك مع لايبزيج هذا الموسم؛ حيث إنه لا يحظى باهتمام من جانب مدربه أولى فيرنر.

وزعمت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، أن فيرنر اقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الأندية الأمريكية، التي أبدت اهتمامها بضم تيمو فيرنر في الشتاء المقبل.

ويُعد الرحيل هو الاختيار الأمثل لـ فيرنر، في حال إذا رغب في الحصول على دقائق لعب أكثر.

وشارك فيرنر لمدة دقيقة واحدة مع لايبزيج هذا الموسم، أمام فولفسبورج في الدوري الألماني.

وعاد فيرنر إلى لايبزيج مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء إعارته مع نادي توتنهام في الموسم الماضي.

وينتهي عقد فيرنر مع لايبزيج بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ فيرنر مسيرته رفقة شتوتجارت قبل أن ينتقل إلى لايبزيج الذي قضى داخل صفوفه 4 مواسم، ليرحل صوب الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي وذلك في شتاء 2020.

وقضى فيرنر ما يقرب من موسمين مع تشيلسي قبل العودة إلى لايبزيج الذي غادره في صيف 2024 معارًا إلى توتنهام لمدة موسم واحد.

مباراة لايبزيج القادمة
فيرنر لايبزيج الدوري الأمريكي

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

