كين: التتويج بالكرة الذهبية لا يتعلق بتسجيل الأهداف

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:57 م 16/11/2025
هاري كين

هاري كين

يرى هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وقائد منتخب إنجلترا، أن التتويج بالكرة الذهبية لا يتعلق بتسجيل الأهداف.

في مقابلة مع صحيفة "ميرور"، أوضح هاري كين أن حصيلة أهدافه لا علاقة لها بالتتويج بالكرة الذهبية.

وقال كين: "يمكنني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، لكن إذا لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فربما لن أفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على هالاند، وينطبق على جميع اللاعبين، يجب الفوز بالبطولات الكبرى، نحن بلا شك من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، لذا، هذا يصب في مصلحتي. وينطبق الأمر نفسه على إنجلترا".

ويقدم هاري كين موسمًا مميزًا مع بايرن ميونخ، حيث شارك في 17 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 3 آخرين.

وكان عثمان ديمبيلي قد توج بالكرة الذهبية الموسم الماضي.

ويقام هذا الموسم بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق بطولة كأس العالم، في 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 وليو.

 

