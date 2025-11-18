كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة قوية بشأن مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، في ظل اهتمام كبار أوروبا بخدماته.

ويحظى النجم الإنجليزي المتألق بإعجاب أندية برشلونة وتوتنهام هوتسبير، إلى جانب رغبة بايرن ميونخ في الإبقاء عليه، ومنحه عقدًا جديدًا.

موقف هاري كين مغادرة بايرن ميونخ

وبحسب ما ذكرته موقع "فوتبول إنسايدر" فإن هاري كين، البالغ من العمر 32 عامًا، يقترب من البقاء داخل "أليانز أرينا" رغم التكهنات المحيطة بمستقبله.

ويعتبر برشلونة الإسباني أحدث المهتمين بالتعاقد مع هاري كين، من أجل خلافة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقرب من ميلان الإيطالي أو أحد كبار الدوري السعودي.

وذكرت تقارير سابقة أن المهاجم الإنجليزي قد يوقع عقدًا جديدًا مع بايرن ميونخ، خاصة أنه يحظى بإعجاب وثقة الإدارة وكذلك المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

ومن المنتظر أن يتم إلغاء الشرط الجزائي، البالغ 56 مليون جنيه إسترليني، في حال تجديد كين مع النادي البافاري.

وسجل كين 108 هدفًا خلال 113 مباراة رسمية، منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ، في جميع البطولات الرسمية، وقاد اللاعب منتخب إنجلترا للتأهل مبكرًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن بقاء هاري كين ضمن صفوف البايرن يمثل ضربة قوية لناديه السابق، توتنهام هوتسبير، الذي يطمح في استعادته خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويسعى النادي اللندني إلى التحرك نحو ضم مهاجم جديد، بسبب مشاكل الإصابة المستمرة التي يعاني منها الثنائي راندال كولو مواني ودومينيك سولانكي.