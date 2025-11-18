المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ناثانيل براون.. ظهير ألماني يشعل منافسة العمالقة في إنجلترا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:59 م 18/11/2025
ناثانيل براون

الظهير الألماني الشاب ناثانيل براون

يواصل مانشستر يونايتد تحركاته في سوق الانتقالات، وهذه المرة بوضع الظهير الألماني الشاب ناثانيل براون، لاعب آينتراخت فرانكفورت، ضمن دائرة اهتمامه، في ظل منافسة قوية من أرسنال ومانشستر سيتي، وفقًا لتقرير نشره موقع TEAMtalk.

المدافع صاحب الـ22 عامًا ارتبط اسمه بالرحيل عن فرانكفورت في وقت سابق، خاصة بعد تألقه في الموسم الماضي ومساهمته في 10 أهداف.

صفقة بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني

يقدر النادي الألماني قيمة اللاعب بـ 53 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير قد يثير التساؤلات حول استعداد الأندية المهتمة لدفعه، خصوصًا أن براون لا يزال لاعبًا شابًا قيد التطور.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تعزيز مركز الظهير الأيسر في ظل حاجة الفريق إلى عنصر ثابت وقادر على التطور المستقبلي، ما يجعل براون إضافة جذابة للمشروع الرياضي الجديد في أولد ترافورد.

كما قد تمثل فرصة اللعب بانتظام في الدوري الإنجليزي خطوة مثالية للاعب الألماني لمواصلة نموه.

أرسنال وسيتي في دائرة المنافسة

من جانبه، يعد أرسنال من بين الأندية المهتمة، لكن ازدحام مركز الظهير الأيسر في صفوفه قد يقلل من فرص براون في المشاركة الأساسية، وهو ما قد يبعد اللاعب عن خيار الانتقال إلى ملعب الإمارات.

أما مانشستر سيتي، فيرى في اللاعب موهبة واعدة يمكن أن تناسب فلسفة بيب جوارديولا، إلا أن المنافسة الشرسة داخل الفريق قد تبقى العامل الحاسم في قرار براون.

مانشستر يونايتد أرسنال مانشستر سيتي آينتراخت فرانكفورت ناثانيل براون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

