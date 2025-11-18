يواصل مانشستر يونايتد تحركاته في سوق الانتقالات، وهذه المرة بوضع الظهير الألماني الشاب ناثانيل براون، لاعب آينتراخت فرانكفورت، ضمن دائرة اهتمامه، في ظل منافسة قوية من أرسنال ومانشستر سيتي، وفقًا لتقرير نشره موقع TEAMtalk.

المدافع صاحب الـ22 عامًا ارتبط اسمه بالرحيل عن فرانكفورت في وقت سابق، خاصة بعد تألقه في الموسم الماضي ومساهمته في 10 أهداف.

صفقة بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني

يقدر النادي الألماني قيمة اللاعب بـ 53 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير قد يثير التساؤلات حول استعداد الأندية المهتمة لدفعه، خصوصًا أن براون لا يزال لاعبًا شابًا قيد التطور.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تعزيز مركز الظهير الأيسر في ظل حاجة الفريق إلى عنصر ثابت وقادر على التطور المستقبلي، ما يجعل براون إضافة جذابة للمشروع الرياضي الجديد في أولد ترافورد.

كما قد تمثل فرصة اللعب بانتظام في الدوري الإنجليزي خطوة مثالية للاعب الألماني لمواصلة نموه.

أرسنال وسيتي في دائرة المنافسة

من جانبه، يعد أرسنال من بين الأندية المهتمة، لكن ازدحام مركز الظهير الأيسر في صفوفه قد يقلل من فرص براون في المشاركة الأساسية، وهو ما قد يبعد اللاعب عن خيار الانتقال إلى ملعب الإمارات.

أما مانشستر سيتي، فيرى في اللاعب موهبة واعدة يمكن أن تناسب فلسفة بيب جوارديولا، إلا أن المنافسة الشرسة داخل الفريق قد تبقى العامل الحاسم في قرار براون.