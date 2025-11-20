نيكولاس جاكسون لا يرغب في العودة من بايرن إلى تشيلسي

كشفت تقارير إعلامية عن موقف السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونخ المعار من تشيلسي، من العودة إلى النادي الإنجليزي.

جاكسون انضم إلى بايرن في ختام الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد، بلغت قيمتها 14.2 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من أغلى صفقات الإعارة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن نيكولاس جاكسون عازم على عدم العودة إلى تشيلسي، ويقاتل من أجل انتقال دائم إلى بايرن، الذي اندمج فيه بسهولة، وهو مصمم على الفوز معه بالألقاب هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الدولي السنغالي أخذ دروسا في اللغة الألمانية في محاولة الانغماس سريعا في الثقافة هناك.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عاما سجل 3 أهداف في 12 مباراة حتى الآن مع النادي البافاري.

وكان جاكسون قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من فياريال مقابل 37 مليون يورو، بعقد طويل يمتد حتى 2033.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا