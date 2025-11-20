المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نيكولاس جاكسون لا يرغب في العودة من بايرن إلى تشيلسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:02 م 20/11/2025
نيكولاس جاكسون

نيكولاس جاكسون

كشفت تقارير إعلامية عن موقف السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونخ المعار من تشيلسي، من العودة إلى النادي الإنجليزي.

جاكسون انضم إلى بايرن في ختام الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد، بلغت قيمتها 14.2 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من أغلى صفقات الإعارة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن نيكولاس جاكسون عازم على عدم العودة إلى تشيلسي، ويقاتل من أجل انتقال دائم إلى بايرن، الذي اندمج فيه بسهولة، وهو مصمم على الفوز معه بالألقاب هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الدولي السنغالي أخذ دروسا في اللغة الألمانية في محاولة الانغماس سريعا في الثقافة هناك.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عاما سجل 3 أهداف في 12 مباراة حتى الآن مع النادي البافاري.

وكان جاكسون قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من فياريال مقابل 37 مليون يورو، بعقد طويل يمتد حتى 2033.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

تشيلسي بايرن ميونخ نيكولاس جاكسون

