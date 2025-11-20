المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد غياب طويل.. موسيالا يقوم بخطوة جديدة في طريق عودته للملاعب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:21 م 20/11/2025
موسيالا

جمال موسيالا

يواصل جمال موسيالا، صانع لعب منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ التدريب بالكرة مرة أخرى، في خطوة جديدة ضمن مراحل تعافيه من الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال بطولة كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.

وتعرض موسيالا لكسر في ساقه اليسرى وخلع في الكاحل خلال المباراة التي خسرها بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لمونديال الأندية، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وبدأ موسيالا منذ 3 أيام مرحلة مهمة في رحلة عودته إلى الملاعب، التي قد تتحق في بدايات عام 2026، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية.

ونقل موقع الدوري الألماني "بوندسليجا" مؤخرا عن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ ، قوله "متى سيعود؟ كانت الخطة هي يناير، لكننا سنرى، هذه الإصابات طويلة الأمد يمكن أن تشفى أحيانا أسرع قليلا، لكنها قد تستغرق وقتا أطول في بعض الأحيان، لهذا السبب أريد أن أمنحه الراحة اللازمة قبل عودته".

ورغم التأثر بغياب موسيالا، سجل بايرن ميونخ بداية مثالية للموسم، وحقق رقما قياسيا أوروبيا عبر الفوز في 16 مباراة متتالية، قبل أن يوقف يونيون برلين هذه المسيرة بالتعادل مع الفريق البافاري في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويخوض بايرن 8 مباريات أخرى قبل فترة العطلات الشتوية من بينها رحلة صعبة لملعب أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة جديدة ضد يونيون برلين في كأس ألمانيا.

وفي أول مباراة له بعد العطلة الشتوية يلتقي بايرن ضيفه فولفسبورج في 11 يناير المقبل، ويأمل موسيالا، أن يكون قد قطع خطوة كبيرة في طريق عودته للملاعب تمهيدا للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2026.

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

بايرن ميونخ الدوري الألماني جمال موسيالا

