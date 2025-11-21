المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كيميتش العائد الأبرز.. بايرن ميونخ يكشف حالة لاعبيه قبل مواجهة فرايبورج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:52 م 21/11/2025
احتفال نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ

فريق بايرن ميونخ

تحدث فينسينت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن مدى جاهزية لاعبيه لقادم المباريات، وبالتحديد مواجهة فرايبورج المقرر لها غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويواجه فريق بايرن ميونخ نظيره فرايبورج، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري الألماني، ويستضيف اللقاء ملعب أليانز أرينا، معقل البافاري.

تصريحات كومباني

استهل فينسينت كومباني، تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "علينا الانتظار بشأن مانويل نوير، فقد كان مصابًا بزكام قليل ولم يتدرب لذلك نأمل أن يكون حاضرًا اليوم".

وأضاف: "سيرجي جنابري من المحتمل ألا يشارك، بينما جوشوا كيميتش عادة سيكون جاهزًا بنسبة 100٪، لدينا أيضًا هيروكِي إيتو متاح مرة أخرى، ليست كل الأمور سلبية، هناك أيضًا بعض الأخبار الجيدة".

وواصل: "عاد سيرجي جنابري من المنتخب ولا يزال يشعر ببعض التعب، وسنرى من المحتمل ألا يكون جاهزًا لمباراة فرايبورج، ونأمل أن يكون جاهزًا للمباراة التي تليها".

وأكمل: "ألفونسو ديفيز رياضي مذهل، حتى وإن لم يكن جاهزًا بنسبة 100٪ بعد، فهو على الأرجح أسرع لاعب في الفريق الآن، هيروكِي إيتو عاد أيضًا بشكل جيد في التدريبات".

وأتم حديثه: "بالنسبة له، يجب التحلي بالصبر، إذا شارك هذا العام في مباراة أو مباراتين، فسيكون ذلك ممتازًا".

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
الدوري الألماني بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg