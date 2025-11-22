كشفت تقارير صحفية، عن مساعي بايرن ميونخ الألماني، لتدعيم الجبهة اليسرى، من خلال التعاقد مع ظهير مميز، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويتطلع البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، إلى تدعيم صفوف الفريق، دفاعيًا وهجوميًا، لضمان المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يستهدف جريمالدو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن العملاق البافاري ينوي تجهيز 20 مليون يورو، لحسم التعاقد مع ظهير أيسر جديد، حيث يتصدر أليخاندرو جريمالدو قائمة الأهداف.

وأشار التقرير إلى أن جريمالدو لا يزال مرتبطًا بعقد مع باير ليفركوزن حتى عام 2027، لذا فإن انتقاله خلال الميركاتو الصيفي القادم أمرًا واردًا.

ورغم أن عقده ينتهي بعد عام واحد، فإن ليفركوزن يطلب مبلغًا كبيرًا، لتعويض انتقال المدافع الدولي جوناثان تاه "مجانًا" إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي.

ويملك المدرب فينسنت كومباني لاعبين في مركز الظهير الأيسر، هما ألفونسو ديفيز وهيروكى إيتو، ولكن جريمالدو يمكن استخدامه كبديل وخيار تكتيكي يمنح ديفيز حرية هجومية.

ونوه تقرير "بيلد" بأن بايرن يمكنه إتمام صفقة جريمالدو بسهولة، حيث يتقاضى حوالي 4.5 مليون يورو سنويًا في ليفركوزن، وقد نال مكافأة توقيع بقيمة 10 ملايين يورو، لوصوله في صفقة انتقال حر.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لايبزيج، أقرب ملاحقيه.

ويلعب العملاق البافاري مباراته المقبلة ضد فرايبورج، في الجولة الحادية عشر من عمر البوندسليجا، على ملعب "أليانز أرينا".