أوليسيه يقود بايرن ميونخ لسحق فرايبورج.. وليفركوزن يصعد لوصافة الدوري الألماني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:25 م 22/11/2025
احتفال لاعبو بايرن ميونخ

احتفال لاعبو بايرن ميونخ

واصل بايرن ميونخ تألقه في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، مكتسحًا ضيفه فرايبورج، بسداسية مقابل هدفين، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة.

وتقدم فرايبورج بثنائية مبكرة، فاجئ بها البايرن، عن طريق يويتو سوزوكي في الدقيقة 12، ثم يوهان مانزامبي في الدقيقة 17، لكن الفريق البافاري عاد بثنائية لينارت كارل وأوليسيه قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقتين 22 ثم 45.

وتفوق بايرن في الشوط الثاني مبكرًا، بفضل الهدف الثالث الذي سجله المدافع دايوت أوباميكانو في الدقيقة 55، ثم وسع المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين الفارق فيالدقيقة 66 بتسجيل الهدف الرابع.

وأضاف المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الخامس في الدقيقة 78، ثم عاد الجناح أوليسيه ليسجل هدفه الشخصي الثاني، ويختتم سداسية البايرن في الدقيقة 84.

واستعاد بايرن ميونخ ذاكرة الانتصارات، عقب تعثره في الجولة الماضية ضد مضيفه يونين برلين، بالتعادل بنتيجة 2-2، وهو التعثر الأول له هذا الموسم.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن الوصيف، وتسع نقاط عن دورتموند ولايبزيج وشتوتجارت.

وتقدم باير ليفركوزن مؤقتا إلى وصافة جدول الترتيب بفضل فوزه على مضيفه فولفسبورج بنتيجة 3-1، مستغلًا تعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف لكلا منهما.

وفي بقية مباريات اليوم، فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه هايدنهايم بنتيجة 3-0، بينما تغلب أوجسبورج على ضيفه هامبورج بهدف نظيف.




