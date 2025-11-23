أوباميكانو: تجديد عقدي مع بايرن ميونخ لا يتعلق بالمال

أثار دايوت أوباميكانو مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، الجدل حول مستقبله مع النادي البافاري في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أوباميكانو، بنهاية الموسم الجاري مع بايرن ميونخ، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وسجل أوباميكانو هدفًا في فوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 ضد فرايبورج بالأمس السبت في الدوري الألماني.

لم يكن أوباميكانو صريحًا تمامًا بشأن مستقبله، فبينما رفض الإفصاح عن تفاصيل محددة حول محادثاته مع مسؤولي النادي، كما فعل مؤخرًا، ولم يكشف عن الإطار الزمني المحتمل لقراره، إلا أن تصريحًا واحدًا أدلى به أثار الدهشة.

وبسؤاله عن سبب عدم تجديد عقده، قال: "الأمر لا يتعلق بالمال".

ويبدو أنه لم تعد هناك أي خلافات جوهرية بين النادي وممثلي اللاعب فيما يتعلق بزيادات الرواتب ومكافآت التوقيع.

وأضاف: "نحن نناقش الأمر، نتحدث كثيرًا مع ماكس إيبرل وكريستوف فرويند أنا راضٍ، أقدّم موسمًا جيدًا، وأؤدي واجبي، وأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي. يمكنني تكرار ذلك مئة مرة أخرى، لكن سنرى ما سيحدث".

وعما إذا كان يمر بأفضل فتراته في مسيرته، أجاب الدولي الفرنسي: "لا، لا يزال بإمكاني تقديم المزيد".