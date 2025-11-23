انتهت اليوم السبت، مباريات الجولة الـ11 من منافسات مسابقة الدوري الألماني، وذلك بمواجهتي لايبزيج أمام فيردر بريمن، وسانت باولي أمام يونيون برلين.

وشهدت مباراتي لايبزيج أمام فيردر بريمن، وسانت باولي أمام يونيون برلين، إثارة واضحة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

مباراة لايبزيج أمام فيردر بريمن

تفوق فريق لايبزيج على نظيره فيردر بريمن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني.

ونجح أسام أويدراوجو، في تسجيل الهدف الأول لصالح لايبزيج في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وعزز زميله كزافر شلاجر من تقدم أصحاب الأرض قبل نهاية المواجهة بـ10 دقائق.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 25 نقطة ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ظل فيردر بريمن عند 15 نقطة مستقرًا بالمرتبة التاسعة.

مباراة سانت باولي أمام يونيون برلين

حسم فريق يونيون برلين تفوقه أمام سانت باولي، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأحرز راني خضيرة، لاعب يونيون برلين، هدف المباراة الوحيد في شباك أصحاب الأرض بالدقيقة 44 من زمن اللقاء.

ووصل رصيد يونيون برلين إلى 15 نقطة مستقرًا في المركز الثامن بجدول الترتيب، ويتواجد سانت باولي في المرتبة الـ16 برصيد 7 نقاط.