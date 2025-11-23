المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الألماني.. لايبزيج يعبر فيردر بريمن.. وسانت باولي يسقط أمام يونيون برلين

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:37 م 23/11/2025
لايبزيج

فريق لايبزيج

انتهت اليوم السبت، مباريات الجولة الـ11 من منافسات مسابقة الدوري الألماني، وذلك بمواجهتي لايبزيج أمام فيردر بريمن، وسانت باولي أمام يونيون برلين.

وشهدت مباراتي لايبزيج أمام فيردر بريمن، وسانت باولي أمام يونيون برلين، إثارة واضحة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

مباراة لايبزيج أمام فيردر بريمن

تفوق فريق لايبزيج على نظيره فيردر بريمن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني.

ونجح أسام أويدراوجو، في تسجيل الهدف الأول لصالح لايبزيج في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وعزز زميله كزافر شلاجر من تقدم أصحاب الأرض قبل نهاية المواجهة بـ10 دقائق.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 25 نقطة ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ظل فيردر بريمن عند 15 نقطة مستقرًا بالمرتبة التاسعة.

مباراة سانت باولي أمام يونيون برلين

حسم فريق يونيون برلين تفوقه أمام سانت باولي، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأحرز راني خضيرة، لاعب يونيون برلين، هدف المباراة الوحيد في شباك أصحاب الأرض بالدقيقة 44 من زمن اللقاء.

ووصل رصيد يونيون برلين إلى 15 نقطة مستقرًا في المركز الثامن بجدول الترتيب، ويتواجد سانت باولي في المرتبة الـ16 برصيد 7 نقاط.

مباراة فيردر بريمن القادمة
الدوري الألماني فيردر بريمن سانت باولي لايبزيج يونيون برلين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg