القمة تعرف بايرن ميونخ.. جدول ترتيب الدوري الألماني

انتهت اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ11 من منافسات مسابقة الدوري الألماني، وذلك بمواجهتي لايبزيج أمام فيردر بريمن، وسانت باولي ضد يونيون برلين.

وشهدت الجولة الـ11 من مباريات الدوري الألماني، غزارة تهديفية واضحة إذ بلغ عدد الأهداف المسجلة في الأسبوع 33 هدفًا.

طالع من هنا نتائج الجولة.

الصدارة موقع بايرن ميونخ

تربع فريق بايرن ميونخ على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد تفوقه على نظيره فرايبورج بنتيجة (6-2)، في المباراة التي جمعت بينهما، وحسم لايبزيج الوصافة عقب تخطيه فيردر بريمن بثنائية.

واستقر باير ليفركوزن في المركز الثالث بجدول الترتيب، بعد تخطيه فولفسبورج بنتيجة (3-1)، ليفرع رصيده إلى 23 نقطة، وتواجد بروسيا دورتموند بالمرتبة الرابعة عقب تعادله أمام شتوتجارت في مواجهة مثيرة (3-3).

طالع جدول ترتيب الدوري الألماني من هنا.

جدول ترتيب الدوري الألماني

- المركز الأول: بايرن ميونخ - 31 نقطة.

- المركز الثاني: لايبزيج - 25 نقطة.

- المركز الثالث: باير ليفركوزن - 23 نقطة.

- المركز الرابع: بروسيا دورتموند - 22 نقطة.