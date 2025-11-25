المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هاري كين يطمئن جماهير بايرن: لا تواصل مع برشلونة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:26 م 25/11/2025
هاري كين

النجم الإنجليزي هاري كين

وضع النجم الإنجليزي هاري كين حدًا للشائعات التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة، مؤكدًا أن مستقبله لا يزال مرتبطًا ببايرن ميونيخ، وأن الحديث عن رحيله غير مطروح في الوقت الحالي.

هداف بايرن يطمئن الجماهير ويؤكد سعادته في ميونيخ

ومنذ وصوله إلى النادي البافاري في أغسطس 2023، نجح كين في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، بعدما سجل 109 أهداف في 114 مباراة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب مع بايرن في يونيو 2026، ولم يوقع حتى الآن على عقد جديد، وهو ما أشعل التكهنات حول مستقبله، خصوصًا بعد ورود اسمه في تقارير إسبانية تربطه بالعملاق الكتالوني.

كين ينفي التواصل مع برشلونة قبل مواجهة أرسنال

لكن كين كان حاسمًا في تصريحاته لصحيفة "بيلد" قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "لم أتواصل مع أي شخص، ولم يتصل بي أحد. أشعر براحة تامة هنا، صحيح أننا لم نناقش تجديد العقد بعد، لكن لا داعي للعجلة".

وأضاف قائد المنتخب الإنجليزي، مطمئنًا جماهير بايرن: "لا داعي للقلق، أنا سعيد جدًا في ميونيخ، وهذا واضح من طريقة لعبي، إذا كان هناك أي تواصل فسنرى".

واختتم المهاجم الدولي الإنجليزي حديثه، قائلًا: "لا أفكر في الموسم المقبل الآن، أمامنا كأس العالم هذا الصيف، ومن المستبعد جدًا أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني، اضغط هنا.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
برشلونة بايرن ميونيخ الدوري الألماني هاري كين دوري أبطال أوروبا

