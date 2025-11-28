المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موقف هاري كين من استغلال بند الـ"65 مليون يورو" مع بايرن ميونخ

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:17 م 28/11/2025
هاري كين

هاري كين

اتخذ النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قرارًا حاسمًا، بشأن الرحيل عن "أليانز آرينا" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

هاري كين يحظى بإعجاب برشلونة الإسباني وعددًا من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، في الصيف المقبل، نظرًا لتألقه اللافت مع بايرن ميونخ.

موقف هاري كين من مغادرة برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هاري كين (32 عامًا) يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل في الصيف القادم، نظير مبلغ 65 مليون يورو.

ويتعين على المهاجم الألماني تفعيل الشرط الجزائي مع بايرن ميونخ في أواخر يناير 2026، حال أراد المغادرة إلى أي نادٍ آخر.

لكن الصحيفة الألمانية أكد على اتفاق ممثلو بايرن ميونخ مع هاري كين على أن مفاوضات التجديد لن تبدأ إلا بعد انتهاء فترة الشرط الجزائي، أي في 31 يناير.

من جانبه، تحدث هاري كين حول مستقبله مع بايرن ميونخ بالقول: "لا داعي للعجلة، أنا سعيد جدًا في ميونخ، هذا واضح من طريقة لعبي، إذا تواصلنا مع الإدارة فسنرى".

وأضاف: "لا أفكر في الموسم الجديد بعد، أولويتي خوض كأس العالم 2026 في الصيف، ومن المستبعد حدوث أي تغيير هذا الموسم".

واختتم المهاجم الإنجليزي: "أنا متأكد من أنني سأتحدث مع بايرن ميونيخ خلال الأشهر القليلة المقبلة، ثم سنرى ما هو الأفضل للمستقبل".

وعلق رئيس بايرن ميونخ، هربرت هاينز، على مستقبل هاري كين قائلاً: "أنا متفائلٌ أيضًا بشأن كين، لا يزال أمامنا عام ونصف في عقده، وهو يُقدم أداءً رائعًا".

وأتم: "أنا مُقتنع تمامًا بأنه سعيدٌ جدًا في ميونخ، سنتحدث، وسيُحدد قراره بناءً على خططه المستقبلية. لكنني مُقتنع تمامًا بأن بايرن لديه أيضًا فرصةٌ كبيرةٌ جدًا".

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني الميركاتو الصيفي هاري كين برشلونة

