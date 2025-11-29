المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
كالياري

كالياري

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 2
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

0 0
19:30
الشباب

الشباب

بعد 10 سنوات.. بايرن ميونخ يودع "الملك" كومان في أليانز أرينا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:33 م 29/11/2025
كومان

بايرن ميونخ يودع كومان

قدم نادي بايرن ميونخ تحية خاصة لنجمه السابق كينجسلي كومان قبل انطلاق مباراته أمام سانكت باولي، السبت، على ملعب أليانز أرينا، في لحظة مؤثرة جمعت اللاعب الفرنسي بجماهير النادي البافاري للمرة الأخيرة.

تحية وداعية من بايرن ميونخ لكينجسلي كومان في أليانز أرينا

وبعد ثلاثة أشهر ونصف من رحيله إلى النصر السعودي، عاد كومان إلى ميونخ لتوديع الجماهير التي احتفت به بحرارة، حيث تلقى تصفيقًا طويلًا وهدايا تذكارية، من بينها لوحة توثق أبرز لحظاته بقميص الفريق، إضافة إلى باقة زهور قدمت لابنته.

كما تبادل العناق مع مدربه السابق فينسنت كومباني وسط أجواء عاطفية.

وانضم كومان إلى بايرن عام 2015، وترك خلال عشر سنوات إرثًا كبيرًا داخل النادي، إذ خاض 339 مباراة سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة، إلى جانب حصيلة مميزة من الألقاب تتضمن تسعة تتويجات في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا.

ويظل هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام باريس سان جيرمان أبرز محطات مسيرته مع بايرن، وهو الهدف الذي رسخ اسمه في ذاكرة الجماهير البافارية إلى الأبد.

الدوري السعودي باريس سان جيرمان بايرن ميونخ كينجسلي كومان

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
بيراميدز

بيراميدز

83

الحكم يشهر بطاقة صفراء لمحمود جاد بداعي اضاعة الوقت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
