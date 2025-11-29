قدم نادي بايرن ميونخ تحية خاصة لنجمه السابق كينجسلي كومان قبل انطلاق مباراته أمام سانكت باولي، السبت، على ملعب أليانز أرينا، في لحظة مؤثرة جمعت اللاعب الفرنسي بجماهير النادي البافاري للمرة الأخيرة.

تحية وداعية من بايرن ميونخ لكينجسلي كومان في أليانز أرينا

وبعد ثلاثة أشهر ونصف من رحيله إلى النصر السعودي، عاد كومان إلى ميونخ لتوديع الجماهير التي احتفت به بحرارة، حيث تلقى تصفيقًا طويلًا وهدايا تذكارية، من بينها لوحة توثق أبرز لحظاته بقميص الفريق، إضافة إلى باقة زهور قدمت لابنته.

كما تبادل العناق مع مدربه السابق فينسنت كومباني وسط أجواء عاطفية.

وانضم كومان إلى بايرن عام 2015، وترك خلال عشر سنوات إرثًا كبيرًا داخل النادي، إذ خاض 339 مباراة سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة، إلى جانب حصيلة مميزة من الألقاب تتضمن تسعة تتويجات في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا.

ويظل هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام باريس سان جيرمان أبرز محطات مسيرته مع بايرن، وهو الهدف الذي رسخ اسمه في ذاكرة الجماهير البافارية إلى الأبد.